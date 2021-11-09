Кто получил от ГИАГ разрешения и сертификаты на ЖК. Обзор за неделю

Каким застройщикам Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) предоставила разрешения на строительство ЖК и сертификаты готовности к эксплуатации, а кому отказала в их выдаче и на каких основаниях с 1 по 7 ноября – читайте в еженедельном обзоре НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГИАГ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. Продолжение стройки (СС2). ЖК Модуль в пределах бульвара Леонида Бирюкова, ул. Вишневая, ул. Степана Бандеры в Буче.

Получено два разрешения на строительство домов №5 и №6.

В доме №5 предусмотрено 72 квартиры (из них 68 однокомнатных), в доме №6 проектом предусмотрено 84 однокомнатных квартиры.

2. Новое строительство (CC2). ЖК по ул. Героев Крут в с. Сокольники Львовского района Львовской области от ВИР Захидбуд (I очередь).

3. Новое строительство (СС3). ЖК Гвардейское от Макроэкобуд по ул. Маликова, 8-а в Житомире.

Предусмотрено строительство 11-этажного дома на 160 квартир. Комплекс строится на земельном участке, находящемся в постоянном пользовании Военной части 3047 Нацгвардии Украины. Продажа жилья начата в июле 2021 года.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК по ул. Петропавловская в Подольском районе Киева. Генподрядчиком комплекса указано ООО "Гарантстройинвест" (CC3).

Основания для отказа: не поданы документы, подтверждающие согласование программ и проектов градостроительных, архитектурных и ландшафтных преобразований, мелиоративных, путевых, земляных работ в исторических ареалах населенных мест, а также программ и проектов, реализация которых может сказаться на объектах культурного наследия с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия; не предоставлено разрешение на проведение работ в исторических ареалах населенных мест, выданное центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия; отсутствуют расчетные показатели предельных размеров площадок на придомовой территории; согласно сведений Государственного земельного кадастра, целевое назначение земельного участка с кадастровым номером 8000000000:85:269:0067 – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок), а заявление о выдаче разрешения на выполнение строительных работ подано относительно нового строительства жилого комплекса с кодом объекта 1122.1 Дома многоквартирные массовой застройки, поэтому намерения застройки не отвечают целевому назначению земельного участка; градостроительные условия и ограничения содержат планировочные ограничения – участок попадает в зону ограниченного использования территории от аэропортов; заявителем не предоставлена информация, предусмотренная статьей 69 Воздушного кодекса Украины (ограничения использования приаэродромной территории утверждены уполномоченным органом в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Украины).

2. ЖК Семейный от Відважних по ул. Шевченко в пгт Дымер в Вышгородском районе Киевской области (СС2).

Основания для отказа: проектная документация разработана с нарушением требований градостроительных условий и ограничений в части предельно допустимой высотности дома (согласно МУО предельно допустимая высотность домов 15.00 м, согласно проектной документации 19,50 м) и максимально допустимого процента застройки земельного участка (согласно ГУО процент застройки земельного участка (20%, согласно проектной документации 28%); согласно сведений из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, на земельный участок 3221855300:11:272:6001 зарегистрировано право суперфиция за Мельник Л.В. при подаче заявления о выдаче разрешения на выполнение строительных работ не учтены интересы землепользователя.

3. ЖК на пер. Буковом, 4 в Харькове (СС3).

Основания для отказа: задачей на проектирование предусмотрена необходимость выделения 5 пусковых комплексов, а в экспертном отчете указано только 3 пусковых комплекса; заданием на проектирование предусмотрено строительство 272 квартир, в экспертном отчете указано 209 квартир, а в представленном расчете классов последствий указано строительство 421 квартиры; проектная документация разработана с нарушением государственных строительных норм Украины, а именно: отсутствуют расчетные показатели предельных размеров площадок на придомовой территории; градостроительные условия и ограничения содержат планировочные ограничения – "приаэродромная территория аэродрома Харьков (Основа) и аэродрома Харьков (Сокольники), однако Заявителем не предоставлена информация, предусмотренная статьей 69 Воздушного кодекса Украины (ограничения использования приаэродромной территории утверждены уполномоченным органом); экспертный отчет не содержит необходимую информацию, генеральный план объекта строительства разработан с нарушением ДСТУ.

Согласно сведениям Государственного земельного кадастра целевое назначение земельного участка с кадастровым номером 6310136300:12:001:0047 – для другой жилой застройки, для строительства жилой застройки, малоэтажной коттеджной застройки с объектами торгового и спортивно-оздоровительного назначения (но не позднее принятия объекта в эксплуатацию) и последующей эксплуатации, вместо этого заявление о выдаче разрешения на выполнение строительных работ подано относительно нового строительства жилого комплекса по коду объекта 1122.1 Дома многоквартирные массовой застройки, поэтому намерения застройки не соответствуют целевому назначению земельного участка.

4. ЖК Авиатор от ВТМ по ул. Пилотская, 2/1 в Хмельницком (СС2).

Основания для отказа: к заявлению о получении разрешения на начало выполнения строительных работ не добавлена копия документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком; на момент подачи заявления о выдаче разрешения на выполнение строительных работ у заказчика отсутствуют должным образом зарегистрированные вещные права на земельный участок.

5. ЖК по ул. Утренняя, 2б в Хмельницком от Строительный Альянс Групп (СС2).

Основания для отказа: проектная документация разработана с нарушением требований градостроительных условий и ограничений по части предельно допустимой высотности дома (согласно ГУО предельно допустимая высотность домов 26,30 м, согласно проектной документации 33,30 м).

6. ЖК Кришталеве озеро от Черновцы Монолит по ул. В. Черновола в Черновцах.

Отказ предоставлен на строительство жилого дома №5 (СС3).

Основания для отказа: класс последствий в экспертном отчете, созданном в Единой государственной системе в сфере строительства, не соответствует указанному в прикрепленных скан-копиях экспертного отчета (приложение); согласно экспертному отчету, общая площадь застройки земельного участка составляет 9030,0 кв.м. (S зем. дел. 13,5373 Га), что нарушает требования градостроительных условий и ограничений относительно предельно допустимого процента застройки земельного участка.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Desna Park Residence от Desna PRO в селе Зазимье Броварского района Киевской области.

В эксплуатацию введены жилые дома №1, №2, №3 и №4 (СС3).

Задержка введении составляет 1 год.

2. ЖК Киевский от Интергал-Буд по ул. Мизюна в Черновцах.

В эксплуатацию принят жилой дом №7 (СС3). Задержка во введении – 2 квартала.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Одесские традиции от Данлин по ул. Михаила Грушевского, угол ул. Академика Воробьева, ул. Одесский в Одессе (СС3).

Основания для отказа: к заявлению о принятии в эксплуатацию объекта не добавлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

2. ЖК Palais Royal от Южная строительная на пер. Руанский в с. Крыжановка Одесской области (секция 2,3) (СС2).

Основания для отказа: не предоставлена какая-либо проектная, исполнительная и иная документация; в техническом отчете о проведении технического обследования указано, что цокольный, подвальный подземный этаж – отсутствуют, цокольный этаж имеется в наличии и отображен в техническом паспорте; отсутствуют тактильные полосы, наружные пандусы, тактильные элементы, тактильные информационные указатели; отсутствует пожарная безопасность; датчики пожарной сигнализации; отсутствуют датчики загазованности в квартирах; в техническом отчете о проведении технического обследования огнестойкость объекта – I (согласно приложению В ДБН В.1.1.-7-2002 "Защита от пожара Пожарная безопасность объектов строительства", утратившему силу); в соответствии с техническим отчетом о проведении технического обследования, исполнитель проводит работы по техническому обследованию на основании квалификационного сертификата АЕ №005315, согласно которому не имеет права выполнять работы по классу последствий СС2.

3. ЖК Галицкая Брама от ЕксКомБуд по ул. Галицкой в с. Давыдов Пустомытовского района Львовской области (СС2).

Основания для отказа: отсутствуют: счетчики воды, акт принятия внутренних систем водоснабжения, шкафы с электрическим оборудованием, акт принятия сетей внешнего электроснабжения, акт принятия внутренней электропроводки, акт принятия работ по герметизации вводов инженерных коммуникаций, газовые счетчики, другие документы; не осуществлено благоустройство территории, парковочных мест и детских площадок; отсутствуют документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования Гострудом и ответственными лицами заказчика; отсутствуют мероприятия для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, отсутствуют тактильные полосы на внутренних и наружных лестницах, элементы и тактильные информационные указатели, парковочные зоны и разметки, не указаны места для маломобильных групп населения, наружные лестницы и пандусы, двери входных групп имеют дверные разрезы 0.86 м, не соответствующие нормам ДБН, а также не завершены работы по устройству пандуса.

4. ЖК Над Бугом от Строительный Альянс Групп по ул. Свободы, 16/1А в Хмельницком (СС2).

Основания для отказа: к заявлению о принятии в эксплуатацию объекта и выдаче сертификата не добавлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

5. ЖК ул. Заричанская, 3/3 а от Комунбуд в Хмельницком (СС2).

Основания для отказа: к заявлению о принятии в эксплуатацию объекта и выдаче сертификата не добавлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

6. ЖК Семейный комфорт от СМУ-6 по ул. Немировское шоссе в селе Винницкие Хутора Винницкого района (16 очередь, д. №18) (СС3).

Основания отказа: отсутствие проекта организации строительства; проекта выполнения работ; журналов авторского надзора; входного контроля конструкций, изделий, материалов и оборудования; отсутствие технического паспорта; актов принятия сетей газо-, водоснабжения; отсутствует акт принятия канализационных сетей; отсутствует акт принятия системы противопожарного водопровода и оборудования, отсутствует пожарный рукав, пожарная сигнализация; отсутствует акт принятия системы взрывобезопасности, молниезащиты; отсутствует шпиль молниезащиты; отсутствует общий электросчетчик; отсутствуют счетчики газа; отсутствует акт пусконаладочных работ лифта; технический надзор на объекте осуществляет лицо, не указанное в документации; отсутствует акт принятия внутренней электропроводки; отсутствуют газовые котлы; отсутствуют датчики загазованности; отсутствует ГРП; не закончены работы по устройству фасада.

7. ЖК Скала от Галицкий двор по ул. Свободы, 301 в Яремче (СС2).

Основания для отказа: при повторной подаче заявления о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта и выдаче сертификата не предоставлен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

8. ЖК по просп. 200-летие Херсона, 36 от Строймеханизация в Херсоне (СС3).

Основания для отказа: не соответствие объекта нормам ДБН В.1.1-7:2016 Пожарная безопасность объектов строительства; работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения выполнены с нарушением строительных норм, установленных ДБН В.2.2-40:2018 Инклюзивность зданий и сооружений (объект требует корректировки проектной документации).

9. ЖК по ул. Смелянская в Черкассах от Аргилит (секция 3) (СС3).

Основания для отказа: отсутствуют меры в отношении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а именно: нет тактильных полос и элементов, тактильных информационных указателей; не завершены работы по благоустройству (детская и спортивная площадки, площадка отдыха для взрослых, площадка для мусорных контейнеров, парковочные места); в акте указано количество квартир – 81, однако согласно предоставленного инвентаризационного дела количество квартир – 82; не предоставлен акт на установку и испытание пожарного гидранта; не предоставлены акты принятия сетей внешнего электроснабжения, внешнего и внутреннего газоснабжения, внешнего водопровода, внешней канализации; акты технической готовности лифта и акт приемки лифта оформлены ненадлежащим образом; выполнены не все работы, предусмотренные проектной документацией (не устроена молниезащита); отсутствует сертификат по энергоэффективности; не реализовано все меры по пожарной безопасности.

10. ЖК по ул. Глебова, 6в в Ковеле Волынской области (СС2).

Основания для отказа: отсутствуют шкафы для электрооборудования; не предоставлена возможность осуществить проверку работы лифта; работы по обеспечению доступности к объекту маломобильными группами населения выполнены с нарушением строительных норм (недостаточное количество паркомест для маломобильных групп населения, тактильные элементы (тактильные полосы, тактильные информационные указатели), отсутствуют поручни на пандусах.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, какие ЖК рассмотрела ГИАГ в период с 25 по 31 октября.