Кому и где разрешили строить ЖК. Обзор работы ГИАГ за неделю

Какие жилые комплексы Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) разрешила строить и приняла в эксплуатацию, а каким застройщикам отказала в выдаче разрешительных документов в период с 31 января по 6 февраля – читайте в обзоре НЕРУХОМІ.
Обзор работы ГИАГ
НЕРУХОМІ
Разрешение выдано
1. Продолжение стройки. Жилой городок ARTVILLE от Zezman на территории Авангардовского поселкового совета Овидиопольского района Одесской области.
2. Новое строительство. ЖК ул. Чеботарская, 80 в Харькове от Трест Жилстрой-1.
3. Новое строительство. ЖК Сити на пер. Янтарном, 1 в пгт Антоновка г. Херсона.
Продажа квартир началась еще в мае 2020 года. Разрешение выдано на строительство 6-этажного дома на 80 квартир.
4. Новое строительство. ЖК Амстердам от Novos Development Group по ул. Пушкина, 58–60 в Полтаве.
Продажа квартир началась еще в ноябре 2021 года. Разрешение предоставлено на 8-этажный дом на 68 квартир.
5. Новое строительство. ЖК ул. Айвазовского, 1-Б в Каховке от Молодежный жилой комплекс.
Отказано в выдаче разрешения
1. ЖК Sense City от Prostir в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области (I очередь).
Основания для отказа: не предоставлена одобренная в установленном порядке предварительная стадия проектирования "Эскизный проект" и экспертное заключение стадии проектирования "Эскизный проект"; не предоставлено согласование Госавиационной службы Украины.
2. ЖК София Клубный от Мартынов в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области.
Основания для отказа: заказчиком не указано место расположения объекта строительства, что делает невозможным его идентификацию относительно предоставленного вывода Государственной авиационной службы Украины; в то же время, в случае если в течение 3 лет не начата застройка, решение о согласовании местоположения и высоты объекта от 18.12.2018 считается аннулированным; не предоставлены технические условия газоснабжения или письмо разработчика проекта об отсутствии потребности; пределы участка проектных работ выходят за пределы участка землепользования.
3. ЖК Одесская Чайка (Сахарова) от Платинумбуд по ул. Академика Сахарова в с. Крыжановка Одесской области (СС2).
Основания для отказа: экспертиза проектов строительства комплексов (строений), в состав которых входят объекты с одним классом последствий (ответственности), что по совокупным показателям превышает уровень, установленный для объектов с соответствующим классом последствий (ответственности), проводится экспертными организациями в соответствии с механизмом проведения экспертизы по объектам с уровнем класса последствий (ответственности), определенным по совокупным показателям строящегося комплекса.
4. ЖК Олимпийский от ИБК Групп 2014 Киев по ул. Олимпийская, 6 в Харькове.
Основания для отказа: не предоставлены необходимые документы для принятия решения, а именно: приказ "О назначении ответственного за осуществление технического надзора за строительством" содержит не действующий квалификационный сертификат, проектная документация отсутствует в полном объеме.
5. ЖК Бетховен от Креатор-Буд по ул. Городницкой, 47 во Львове (8 и 9 очередь).
Выдано два отказа.
Основания для отказа: согласно информации, содержащейся в экспертном отчете по рассмотрению проектной документации на строительство по эскизному проекту № 7-133-21-ЭП/ТО от 14.12.2021 установлено, что превышен максимально допустимый процент застройки земельного участка, определенный градостроительными условиями и ограничениями №691 от 05.08.2016.
6. ЖК Янтарный на пер. И. Франко, 8 в Хмельницком.
Основания для отказа: экспертиза проектов строительства комплексов (строений), в состав которых входят объекты с одним классом последствий (ответственности), что по совокупным показателям превышает уровень, установленный объектов с соответствующим классом последствий (ответственности), проводится экспертными организациями в соответствии с механизмом проведения экспертизы по объектам с уровнем класса последствий (ответственности), определенным по совокупным показателям строящегося комплекса (возможна опасность для жизни и здоровья людей, постоянно находящихся на объекте относится к классу последствий СС3).
7. ЖК Millennium от МЖК Экспресс-24 по ул. Объездной в с. Криховцы ивано-Франковской области.
Выдано три отказа на жилые дома №№ 14, 16-19.
Основания для отказа: код объекта строительства, указанный в заявлении о выдаче разрешения на выполнение строительных работ 1122.1 – Дома многоквартирные массовой застройки, что не соответствует намерениям застройки земельного участка с целевым назначением 03.15 – для строительства и обслуживания других зданий общественной застройки, согласно Приложению 3 Постановления №681 "Некоторые вопросы обеспечения функционирования Единой государственной электронной системы в сфере строительства" от 23 июня 2021 г.
8. ЖК Comfort Hall от Стройторгинвест по ул. Русская, 229 Б в Черновцах (II очередь).
Основания для отказа: код объекта строительства, указанный в заявлении о выдаче разрешения на выполнение строительных работ, 1122.1 – Дома многоквартирные массовой застройки, не соответствующие целевому назначению земельного участка 03.01 Для строительства и обслуживания зданий органов государственной власти и местного самоуправления; представленная проектная документация не содержит информацию об расстоянии наиболее удаленного по вертикали элемента объекта строительства, что делает невозможным установление соответствия проектных решений требованиям градостроительных условий и ограничений.
Принято в эксплуатацию
1. ЖК Русановская Гавань от Ковальска Недвижимость по ул. Степана Сагайдака, 101 в Днепровском районе Киева (І очередь).
В эксплуатацию приняты жилые дома №22-25 и №30 с паркингом.
Задержка во введении – меньше года.
2. ЖК Эмоция от Team Development по ул. Промышленная, 1 в с. Хотов Обуховского района Киевской области.
Получено два сертификата. В эксплуатацию введены жилые дома №10 и №11.
Задержка во введении – 1 квартал.
3. ЖК Чайка от Омокс в с. Чайки Бучанского района Киевской области (I очередь строительства, XI пусковой комплекс, этап 2, 84-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными магазинами).
В эксплуатацию введен жилой дом по ул. Лобановского Валерия, 30а.
Задержка во введении – более 2 лет.
4. ЖК Гостомель Residence от Галсинтез Буд по ул. Богдана Хмельницкого в поселке Гостомель в Киевской области.
Жилой дом №2 (секция №1) введен в эксплуатацию.
Задержка во введении – меньше года.
Отказано в принятии в эксплуатацию
1. ЖК Terracotta от Perfect Group по ул. Черниговская, 8 в Дарницком районе Киева (1 очередь, 1 пусковой комплекс).
Выдано два отказа: гостиница, дома №2-4 и двухуровневый паркинг.
Основания для отказа: не обеспечена доступность территории объекта для маломобильных групп: отсутствуют тактильные элементы, тактильные полосы, тактильные информационные указатели, ограждения лестничных маршей, отсутствуют пандусы; имеющийся акт принятия сетей внешнего электроснабжения и акт принятия внутренней электропроводки, силового электрооборудования, подключения дома к ТП и обеспечения постоянного электроснабжения, в то же время при осмотре выявлено отсутствие трансформаторной подстанции; отсутствуют электросчетчики; отсутствуют счетчики учета газа; отсутствуют счетчики воды; строительные работы на объекте не завершены и продолжаются.
2. ЖК Krona Park II от Альянс Новобуд на пересечении ул. Василия Симоненко и ул. В. Черновола 3 микрорайона IV жилого района в Броварах (І очередь – жилые дома 1 и 2, трансформаторная подстанция 2).
Основания для отказа: отсутствуют тактильные элементы в лифтах и лестничных маршрутах, тактильные полосы, тактильные информационные указатели; не соответствие данных технико-экономическим показателям, указанным в экспертном отчете, данным технической инвентаризации и проекту.
3. ЖК Світанок от Регион Строй по ул. Головатого, 71 в Борисполе Киевской области.
Основания для отказа: не установлены газовые котлы, газосигнализаторы и радиаторы; на одной из входных групп не выполнено ограждения лестницы и пандуса; не в полной мере выполнено оснащение многоквартирного жилого дома оборудованием и элементами пожарной безопасности, согласно ДБН В.1.1.7-2016 Пожарная безопасность объектов строительства, а именно не установлены указатели путей движения эвакуации.
4. ЖК Дом на ул. Майборского, 11/1 в Хмельницком.
Основания отказа: отсутствуют тактильные элементы, тактильные полосы, тактильные информационные указатели, тактильная плитка, отсутствуют пандусы; не выполнены в полном объеме работы по благоустройству территории (в акте готовности объекта к эксплуатации не указаны виды работ, которые переносятся до истечения неблагоприятных погодных условий); не завершены работы по газоснабжению квартир, отсутствуют датчики загазованности; неукомплектованный шкаф пожарной безопасности; выявлены разногласия технико-экономических показателей в п. 6.1 акта готовности, по проекту площадь жилого дома – 7942.16 кв.м, по результатам технической инвентаризации – 8651.4 кв.м.
5. ЖК Европейский от БМК Атлант по ул. Европейская, 183 в Полтаве (I и II очереди).
Основания для отказа: работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения в исполнении с нарушением строительных норм установленных ДБН В.2.2-40:2018 Инклюзивность зданий и сооружений, а именно: тактильные полосы, тактильные информационные указатели.
6. ЖК Кемпинг Сити по ул. Киевская в пгт Стрижавка Винницкого района Винницкой области (4 очередь).
Основания для отказа: не окончены работы по благоустройству территории и обеспеченности полного доступа к объекту для лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения (парковочная зона и разметка отсутствуют); не смонтированы газосигнализаторы в соответствии с ДБН В.2.5-20-2018 "Газоснабжение"; выполненные работы на объекте не соответствуют проектной документации, а именно: наружные ограждающие конструкции первого этажа выполнены не прозрачной ограждающей конструкцией (стеной), проектом предусмотрено сплошное остекление; не смонтирована пожарная сигнализация и т.д.
Ранее НЕРУХОМІ сообщали, какие ЖК рассмотрела ГИАГ в период с 24 по 30 января.