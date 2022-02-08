Кому и где разрешили строить ЖК. Обзор работы ГИАГ за неделю

Какие жилые комплексы Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) разрешила строить и приняла в эксплуатацию, а каким застройщикам отказала в выдаче разрешительных документов в период с 31 января по 6 февраля – читайте в обзоре НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГИАГ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. Продолжение стройки. Жилой городок ARTVILLE от Zezman на территории Авангардовского поселкового совета Овидиопольского района Одесской области.

2. Новое строительство. ЖК ул. Чеботарская, 80 в Харькове от Трест Жилстрой-1.

3. Новое строительство. ЖК Сити на пер. Янтарном, 1 в пгт Антоновка г. Херсона.

Продажа квартир началась еще в мае 2020 года. Разрешение выдано на строительство 6-этажного дома на 80 квартир.

4. Новое строительство. ЖК Амстердам от Novos Development Group по ул. Пушкина, 58–60 в Полтаве.

Продажа квартир началась еще в ноябре 2021 года. Разрешение предоставлено на 8-этажный дом на 68 квартир.

5. Новое строительство. ЖК ул. Айвазовского, 1-Б в Каховке от Молодежный жилой комплекс.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК Sense City от Prostir в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области (I очередь).

Основания для отказа: не предоставлена одобренная в установленном порядке предварительная стадия проектирования "Эскизный проект" и экспертное заключение стадии проектирования "Эскизный проект"; не предоставлено согласование Госавиационной службы Украины.

2. ЖК София Клубный от Мартынов в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района Киевской области.

Основания для отказа: заказчиком не указано место расположения объекта строительства, что делает невозможным его идентификацию относительно предоставленного вывода Государственной авиационной службы Украины; в то же время, в случае если в течение 3 лет не начата застройка, решение о согласовании местоположения и высоты объекта от 18.12.2018 считается аннулированным; не предоставлены технические условия газоснабжения или письмо разработчика проекта об отсутствии потребности; пределы участка проектных работ выходят за пределы участка землепользования.

3. ЖК Одесская Чайка (Сахарова) от Платинумбуд по ул. Академика Сахарова в с. Крыжановка Одесской области (СС2).

Основания для отказа: экспертиза проектов строительства комплексов (строений), в состав которых входят объекты с одним классом последствий (ответственности), что по совокупным показателям превышает уровень, установленный для объектов с соответствующим классом последствий (ответственности), проводится экспертными организациями в соответствии с механизмом проведения экспертизы по объектам с уровнем класса последствий (ответственности), определенным по совокупным показателям строящегося комплекса.

4. ЖК Олимпийский от ИБК Групп 2014 Киев по ул. Олимпийская, 6 в Харькове.

Основания для отказа: не предоставлены необходимые документы для принятия решения, а именно: приказ "О назначении ответственного за осуществление технического надзора за строительством" содержит не действующий квалификационный сертификат, проектная документация отсутствует в полном объеме.

5. ЖК Бетховен от Креатор-Буд по ул. Городницкой, 47 во Львове (8 и 9 очередь).

Выдано два отказа.

Основания для отказа: согласно информации, содержащейся в экспертном отчете по рассмотрению проектной документации на строительство по эскизному проекту № 7-133-21-ЭП/ТО от 14.12.2021 установлено, что превышен максимально допустимый процент застройки земельного участка, определенный градостроительными условиями и ограничениями №691 от 05.08.2016.

6. ЖК Янтарный на пер. И. Франко, 8 в Хмельницком.

Основания для отказа: экспертиза проектов строительства комплексов (строений), в состав которых входят объекты с одним классом последствий (ответственности), что по совокупным показателям превышает уровень, установленный объектов с соответствующим классом последствий (ответственности), проводится экспертными организациями в соответствии с механизмом проведения экспертизы по объектам с уровнем класса последствий (ответственности), определенным по совокупным показателям строящегося комплекса (возможна опасность для жизни и здоровья людей, постоянно находящихся на объекте относится к классу последствий СС3).

7. ЖК Millennium от МЖК Экспресс-24 по ул. Объездной в с. Криховцы ивано-Франковской области.

Выдано три отказа на жилые дома №№ 14, 16-19.

Основания для отказа: код объекта строительства, указанный в заявлении о выдаче разрешения на выполнение строительных работ 1122.1 – Дома многоквартирные массовой застройки, что не соответствует намерениям застройки земельного участка с целевым назначением 03.15 – для строительства и обслуживания других зданий общественной застройки, согласно Приложению 3 Постановления №681 "Некоторые вопросы обеспечения функционирования Единой государственной электронной системы в сфере строительства" от 23 июня 2021 г.

8. ЖК Comfort Hall от Стройторгинвест по ул. Русская, 229 Б в Черновцах (II очередь).

Основания для отказа: код объекта строительства, указанный в заявлении о выдаче разрешения на выполнение строительных работ, 1122.1 – Дома многоквартирные массовой застройки, не соответствующие целевому назначению земельного участка 03.01 Для строительства и обслуживания зданий органов государственной власти и местного самоуправления; представленная проектная документация не содержит информацию об расстоянии наиболее удаленного по вертикали элемента объекта строительства, что делает невозможным установление соответствия проектных решений требованиям градостроительных условий и ограничений.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Русановская Гавань от Ковальска Недвижимость по ул. Степана Сагайдака, 101 в Днепровском районе Киева (І очередь).

В эксплуатацию приняты жилые дома №22-25 и №30 с паркингом.

Задержка во введении – меньше года.

2. ЖК Эмоция от Team Development по ул. Промышленная, 1 в с. Хотов Обуховского района Киевской области.

Получено два сертификата. В эксплуатацию введены жилые дома №10 и №11.

Задержка во введении – 1 квартал.

3. ЖК Чайка от Омокс в с. Чайки Бучанского района Киевской области (I очередь строительства, XI пусковой комплекс, этап 2, 84-квартирный жилой дом со встроенно-пристроенными магазинами).

В эксплуатацию введен жилой дом по ул. Лобановского Валерия, 30а.

Задержка во введении – более 2 лет.

4. ЖК Гостомель Residence от Галсинтез Буд по ул. Богдана Хмельницкого в поселке Гостомель в Киевской области.

Жилой дом №2 (секция №1) введен в эксплуатацию.

Задержка во введении – меньше года.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Terracotta от Perfect Group по ул. Черниговская, 8 в Дарницком районе Киева (1 очередь, 1 пусковой комплекс).

Выдано два отказа: гостиница, дома №2-4 и двухуровневый паркинг.

Основания для отказа: не обеспечена доступность территории объекта для маломобильных групп: отсутствуют тактильные элементы, тактильные полосы, тактильные информационные указатели, ограждения лестничных маршей, отсутствуют пандусы; имеющийся акт принятия сетей внешнего электроснабжения и акт принятия внутренней электропроводки, силового электрооборудования, подключения дома к ТП и обеспечения постоянного электроснабжения, в то же время при осмотре выявлено отсутствие трансформаторной подстанции; отсутствуют электросчетчики; отсутствуют счетчики учета газа; отсутствуют счетчики воды; строительные работы на объекте не завершены и продолжаются.

2. ЖК Krona Park II от Альянс Новобуд на пересечении ул. Василия Симоненко и ул. В. Черновола 3 микрорайона IV жилого района в Броварах (І очередь – жилые дома 1 и 2, трансформаторная подстанция 2).

Основания для отказа: отсутствуют тактильные элементы в лифтах и лестничных маршрутах, тактильные полосы, тактильные информационные указатели; не соответствие данных технико-экономическим показателям, указанным в экспертном отчете, данным технической инвентаризации и проекту.

3. ЖК Світанок от Регион Строй по ул. Головатого, 71 в Борисполе Киевской области.

Основания для отказа: не установлены газовые котлы, газосигнализаторы и радиаторы; на одной из входных групп не выполнено ограждения лестницы и пандуса; не в полной мере выполнено оснащение многоквартирного жилого дома оборудованием и элементами пожарной безопасности, согласно ДБН В.1.1.7-2016 Пожарная безопасность объектов строительства, а именно не установлены указатели путей движения эвакуации.

4. ЖК Дом на ул. Майборского, 11/1 в Хмельницком.

Основания отказа: отсутствуют тактильные элементы, тактильные полосы, тактильные информационные указатели, тактильная плитка, отсутствуют пандусы; не выполнены в полном объеме работы по благоустройству территории (в акте готовности объекта к эксплуатации не указаны виды работ, которые переносятся до истечения неблагоприятных погодных условий); не завершены работы по газоснабжению квартир, отсутствуют датчики загазованности; неукомплектованный шкаф пожарной безопасности; выявлены разногласия технико-экономических показателей в п. 6.1 акта готовности, по проекту площадь жилого дома – 7942.16 кв.м, по результатам технической инвентаризации – 8651.4 кв.м.

5. ЖК Европейский от БМК Атлант по ул. Европейская, 183 в Полтаве (I и II очереди).

Основания для отказа: работы по обеспечению доступности к объекту маломобильных групп населения в исполнении с нарушением строительных норм установленных ДБН В.2.2-40:2018 Инклюзивность зданий и сооружений, а именно: тактильные полосы, тактильные информационные указатели.

6. ЖК Кемпинг Сити по ул. Киевская в пгт Стрижавка Винницкого района Винницкой области (4 очередь).

Основания для отказа: не окончены работы по благоустройству территории и обеспеченности полного доступа к объекту для лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения (парковочная зона и разметка отсутствуют); не смонтированы газосигнализаторы в соответствии с ДБН В.2.5-20-2018 "Газоснабжение"; выполненные работы на объекте не соответствуют проектной документации, а именно: наружные ограждающие конструкции первого этажа выполнены не прозрачной ограждающей конструкцией (стеной), проектом предусмотрено сплошное остекление; не смонтирована пожарная сигнализация и т.д.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, какие ЖК рассмотрела ГИАГ в период с 24 по 30 января.