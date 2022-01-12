Кассационный суд перенес заседание по делу о застройке в Протасовом Яру

Кассационный суд перенес заседание на 19 января на котором адвокаты застройщика "Дайтона Групп" хотят обжаловать решение апелляционной инстанции по строительству в Протасовом Яру.

Как сообщили в паблике активисты, заседание суда должно было состояться 11 января, однако юристы строительной компании подали еще одну кассационную жалобу. Также стало известно, что представители "Дайтона Груп" хотели добиться отвода судьи, но это у них не получилось сделать.

"Адвокат Корбана (Алексей Шевчук) направил по почте заявление об отводе судьи Мищенко. Основанием отвода называет то, что судья Мищенко якобы его лучший друг. Доказательств однако не приводит (…) Upd: судья Мищенко отметил, что последний раз видел Шевчука 4 или 5 лет назад", - рассказывают активисты.

Описание: Застройщик продолжает бороться за участок в Протасовом Яру Источник: epravda.com.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, на территории Протасова Яра "Дайтона Груп" намеревается построить ЖК Tourbillon. Это должны быть три башни, высотой по 40 этажей. Застройщика связывают с днепровскими бизнесменами Геннадием Корбаном и Олегом Левиным.

В декабре Верховный Суд признал законным решение Киевсовета о возвращении статуса зеленой зоны парка Протасов Яр. Таким образом строить здесь жилую высотку запрещено.

При этом ранее апелляция признала недействительными изменения в Генплан Киева, при которых участки в Протасовом Яру были переведены с территории зеленых насаждений общего пользования в территорию жилой и общественной застройки.