Суд отменил изменения в Генплан из-за которых началась застройка Протасова Яра

Шестой апелляционный админсуд Киева признал недействительными изменения в Генплан столицы, внесенные решением Киевсовета в 2007 год, которым были переведены участки в Протасовом Яру с территории зеленых насаждений общего пользования в территорию жилой и общественной застройки.

Об этом сообщили в паблике "Громада Протасова Яра".

Как отмечают активисты, именно с этого решения начались попытки застроить один из участков Протасова Яра компанией "Дайтона Групп". Прокуратура Киева еще тогда попыталась обжаловать это решение и даже выиграла первую инстанцию, но в итоге не явилась в апелляцию и проиграла дело.

Сообщается, что 2 ноября коллегия судей Шестого апелляционного админсуда Киева под председательством судьи Черпицкой Людмилы Тимофеевны полностью удовлетворила апелляционную жалобу и отменила решение Киевсовета в 2007 году.

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Как сообщали НЕРУХОМІ, на участке площадью 2,79 га по ул. Николая Амосова ООО "Бора" и ООО "Дайтона групп" собираются возвести ЖК Tourbillon. В суде " Дайтона групп" заявила, что для осуществления строительства жилого комплекса заключила договоры на 27,6 млн грн, а также заключили с инвесторами (физическими лицами) 44 инвестиционные договора на 65,3 млн грн.

Позже суд пришел к выводу, что договор аренды с ООО "Бора" является ничтожным, поскольку Киевсовет соответствующего решения не принимал, однако мэр Леонид Черновецкий, действуя по своему усмотрению, в 2012 году заключил этот договор без утверждения этого решения со стороны Киевсовета.

В июле 2020 года столичные власти признали недействительными землеотводы в Протасовом Яру, в дальнейшем здесь решили создать региональный ландшафтный парк.