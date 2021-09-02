Инвесторам ЖК Park Lake City вручили ключи и подарили систему "умный дом"

Инвесторам ЖК Park Lake City вручили ключи и подарки – инновационную систему с функцией умного дома от Ajax Systems.

Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний DIM.

"Park Lake City – жилой комплекс бизнес-класса с собственным водоемом, который совмещает в себе все преимущества загородной спокойной, размеренной жизни, но при этом находится всего в 15 минутах от Киева. Многие наши инвесторы уже убедились в том, что сделали правильный выбор и порекомендовали поселиться по соседству своим друзьям", - рассказал бренд-менеджер ЖК Park Lake City Арсений Насиковский.

По случаю ввода в эксплуатацию домов №1.1 и №1.2 на территории жилого комплекса состоялась пляжная вечеринка с церемонией вручения ключей от квартир. Представитель компании Ajax Systems Григорий Ольшанский рассказал об особенностях и преимуществах охранной системы и ее надежности. Бонусом для жителей Park Lake City стали особенные условия лояльности на обслуживание охранной системы в квартире на территории комплекса.

Park Lake City – загородный жилой комплекс бизнес-класса с низкоэтажной застройкой. Он находится на 10-м километре Новообуховского шоссе. На территории комплекса есть собственный водоем, 1250 метров беговых дорожек, собственная артезианская скважина, все квартиры с террасами, а у жителей первых этажей есть собственные дворики.

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Как сообщали НЕРУХОМІ, DIM состоит из компаний, деятельность которых охватывает все стадии строительства: от проектирования до управления недвижимостью.