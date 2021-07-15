Введены в эксплуатацию первые два дома комплекса Park Lake City

Застройщику DIM удалось ввести в эксплуатацию первые два дома загородного комплекса Park Lake City, расположенного на 10-м километре Новообуховской трассы.

Об этом сообщили в пресс-службе строительной компании.

По словам управляющего партнера группы компаний DIM Александра Насиковского, обладателями квартир первой очереди Park Lake City стали 93 инвестора. Это уже второй проект, который группа компаний DIM вводит в эксплуатацию в этом году.

"И могу смело заверить, что впереди у нас еще много хороших проектов, на примере которых мы неоднократно подтвердим, что центр там, где твой дом", - добавил Насиковский.

Как подчеркнули в компании, Park Lake City – это первый в Украине загородный жилой комплекс бизнес-класса, который имеет свой водоем. При этом на территории есть все для комфорта проживания. Все квартиры Park Lake City имеют продуманные планировки, террасы и панорамные окна с видом на озеро. На первых этажах находятся ситихаусы – это квартиры с зелеными двориками от 25 до 125 "квадратов". В пешей доступности расположена вся необходимая инфраструктура: сервисы бытовых услуг, магазины, рестораны, развлечения.

Для занятия спортом предусмотрят более километра дорожек для бега вокруг озера.

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Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, недавно лучшим загородным жилым комплексом в Киевской области признан проект группы компаний DIM – Park Lake City. объект располагается на 15 гектарах, будет состоять из 20 четырехэтажных домов вокруг озера.

DIM состоит из компаний, деятельность которых охватывает все стадии строительства: от проектирования до управления недвижимостью.