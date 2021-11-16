ГИАГ выдал сертификат готовности недостроенному объекту в центре Киева

Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины 10 ноября выдала сертификат о принятии в эксплуатацию первой очереди ЖК Creator City от Креатор-Буд по улице Дегтяревской, 17-19 в Шевченковском районе Киева, хотя строительные работы на участке еще не завершилось.

НЕРУХОМІ побывали на объекте, сдача которого была объявлена на IV квартал этого года. И хоть ГИАГ официально принял его в эксплуатацию, маркетологи и пиар-менеджеры ЖК Creator City не спешат сообщать об этом, поскольку строительство 24-этажного дома на 264 квартиры и паркинга на 90 машиномест по факту еще продолжается.

Описание: ЖК Creator City Источник: nerukhomi.ua Alt:

Описание: ЖК Creator City Источник: nerukhomi.ua Alt:

Описание: ЖК Creator City Источник: nerukhomi.ua Alt:

Так, по состоянию на 14 ноября продолжаются фасадные работы, витражное остекление, обустройство паркинга. Учитывая внешнее состояние дома, на которое выдан сертификат готовности, не меньше вопросов вызывает состояние выполнения внутренних работ: монтаж лифтового оборудования, инженерных коммуникаций и т.д.

Описание: ЖК Creator City Источник: nerukhomi.ua Alt:

Описание: ЖК Creator City Источник: nerukhomi.ua Alt:

В связи с состоянием дел на строительном участке и официально полученным сертификатом, возникают сомнения, что инспектор осуществлял осмотр объекта, как того требует законодательство. Так, решение о выдаче сертификата или отказе в его выдаче осуществляется на основании составленной справки по результатам выездного осмотра объекта строительства с его фотофиксацией.

Таким образом, ГИАГ, как новосозданный контролирующий орган, взявший курс на установление честных правил на строительном рынке, по факту за два месяца работы дискредитировал свою деятельность, похоронив надежды общества на положительные изменения в градостроительной сфере. Подчеркнем, что ЖК Creator City возводится в центре Киева, в историческом ареале, при этом у инспекции по факту оказалось недостаточно ресурсов, чтобы его проверить. Как обстоит ситуация в регионах – трудно представить.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, застройщик ЖК Creator City через суд заставил столичные власти выдать ГУО, поскольку изначально строительство было задумано на территории, что относится к промышленной и коммунально-складской. Известно, что в рамках уголовного производства дважды налагался арест на земельный участок и дважды отменялся.