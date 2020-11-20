Строительство ЖК Creator City: только через суд застройщик смог выбить разрешения

Застройщик ЖК Creator City через суд заставил власти Киева выдать градостроительные условия поскольку изначально строительство было задумано на территории, что относится к промышленной и коммунально-складской.

Об этом говорится в отчете экспертов ресурса НЕРУХОМІ.

Как подчеркивается в исследовании экспертов, Департамент градостроительства и архитектуры не предоставил градусловий на строительство жилых домов в связи с несоответствием функционального назначения земельного участка – это коммунальная-складская и промышленная территория. Градусловия выданы на исполнение решения суда, которое обязало Департамент предоставить указанный документ заказчику.

Эксперты также отмечают, что в рамках уголовного производства дважды налагался арест на земельный участок и дважды отменялся. По состоянию на ноябрь 2020 года, земельный участок не под арестом, однако следствие продолжается. Тем не менее, эксперты отмечают, что указанное уголовное производство позволяет правоохранительным органам существенно повлиять на застройщика, что может отразиться и на ходе строительства всего ЖК.

Описание: Строительство ЖК Creator City Источник: Нерухомі Alt:

Подчеркнем, что жилкомплекс Creator City – это комплекс бизнес класса, расположен в Киеве по адресу: ул. Дегтяревская, 17-19 в Шевченковском районе. Он будет состоять из восьми жилых домов, под которыми размещен одноуровневый подземный паркинг. Строительство этого ЖК предусмотрено в 8 очередей.

Более детально с отчетом по данному строительству можно ознакомится, перейдя по ссылке.