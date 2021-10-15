ГИАГ внезапно узаконила скандальное строительство ЖК 50Avenue

Госинспекция архитектуры и градостроительства фактически узаконила строительство скандального ЖК 50Avenue на проспекте Победы, 50а в Шевченковском районе Киева.

Об этом написал вечером в четверг, 14 октября, эксперт в градостроительстве Георгий Могильный у себя в Facebook.

По его словам, буквально на днях на портале Единой госсистеме в сфере строительства скрыли информацию по данному жилому комплексу, хотя еще 13 октября она были с статусом "Ожидает подписания".

Однако, как выяснил Могильный, в электронной системе кто-то изменил майскую запись с отказом во внесении изменений в несуществующее разрешение 2010 года. Таким образом, застройщик получил действующее разрешение. В качестве доказательств эксперт предоставил скриншоты документов.

"Я отслеживал все решения ГАСИ о внесении изменений - они всегда отказывали в соответствии с протоколами своей разрешительной комиссии. Откуда приняты заявки - неизвестно, но известно, что последние изменения вносила уже ГИАГ, а именно главный инспектор строительного надзора первого отдела государственного архитектурно-строительного контроля Департамента государственного архитектурно-строительного контроля Коршикова Анастасия Анатольевна", - написал Могильный.

НЕРУХОМІ уже сообщали, что Е-систему в сфере строительства использовали ранее для манипуляций и подтасовок. Так, ведущий инженер по техническому надзору Олег Шандрик рассказал, что какие-то мошенники внесли его, как аттестованное лицо, к сообщению о начале строительных работ, к которому он не имел никакого отношения.

Отметим также, что еще в начале этого года застройщик ЖК 50Avenue умудрился получить "разрешение" в Е-системе. После разразившегося скандала таки исправили карточку на пометку "Отказано во внесении в систему".

Столичные власти решили выкупить участок под ЖК 50Avenue. По словам секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, собственник земли ООО "Шулявка" использовал ее не по назначению и не обеспечивал благоустройство зеленой зоны. Теперь есть возможность урегулировать градостроительное законодательство.