Е-систему в сфере строительства все чаще используют мошенники

Мошенники все чаще начали использовать несовершенство е-системы в строительной отрасли для своих корыстных целей. Так жертвой злоумышленников стал ведущий инженер по техническому надзору Олег Шандрик, который у себя в Facebook рассказал о схеме.

"Какие-то мошенники внесли меня, как аттестованное лицо, к сообщению о начале строительных работ. СМС относительно привлечения меня не приходило. Письмо о не подтверждении лица в кабинете не формируется", - написал он.

Так, согласно информации, Шандрик должен осуществлять технадзор за реконструкцией квартиры на четыре изолированных квартиры в Николаеве по улице Мостостроителей, 17. Но по факту он никакого отношения к этому объекту не имеет.

Описание: Е-систему подчинили себе злоумышленники Источник: gk-adept Alt:

Инженер попробовал обратиться в службу поддержки Портала госэлектронной системы в сфере строительства. Но там его "отфутболили" в территориальное управление ГАСИ, которое якобы незаконно указало его в созданных ею разрешительных документах. Однако, сделать это невозможно, поскольку в электронном кабинете невозможно сформировать письмо.

В комментариях инженеру посоветовали обратиться в правоохранительные органы, отметив, что такое с реестром происходит довольно часто.

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинские власти давно пиарят е-систему которая должна побороть коррупцию в строительной отрасли и сделать ее более надежной и защищенной. Однако, как видим, недобросовестные застройщики и различные злоумышленники используют ее в своих схемах.

К примеру, данные о разрешении на строительство ЖК 50Avenue на проспекте Победы, 50а в Киеве появились в электронной системе. Абсурдность этой ситуации в том, что Госархстройинспекция не согласовывала это строительство, тем не менее в системе появилась информация о внесении изменений в несуществующем разрешении.