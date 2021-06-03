Достройка ЖМ Патриотика на озерах оказалась под вопросом из-за долгов по аренде

Верховный Суд признал наличие долгов со стороны ООО "Контактбудсервис" за аренду 172 га земли на Осокорках в Киеве, где компания вместе с банком "Аркада" собирались построить жилой массив Патриотика на озерах.

Соответствующее решение было принято 27 мая.

Как сообщается, компания "Контактбудсервис" обратилась в суд с иском, в котором просила признать противоправным и отменить налоговое уведомление со стороны главного управления ГФС Киева. Ранее Окружной админсуд и Шестой апелляционный суд Киева исковые требования со стороны застройщика удовлетворили.

Однако Верховный Суд постановил, что предыдущие инстанции пришли к ошибочному выводу о наличии оснований для признания противоправным и отмене обжалуемого налогового уведомления. Ввиду этого он удовлетворил жалобу налоговой, а также отменил решения Шестого апелляционного суда и ОАСК.

Описание: Верховный Суд принял решение не в пользу арендатора ЖМ Патриотика на озерах Источник: Alt:

Таким образом с застройкой Осокорков возникнут сложности, поскольку арендатор не выполнял свои обязанности и не платил арендную плату в полном объеме.

Согласно подписанному меморандуму, достраивать проблемные объекты банка "Аркада" должна компания Stolitsa Group. Однако, как новый застройщик будет этот вопрос решать, ввиду принятых последним судом решений, пока непонятно.

Стоит напомнить, что еще 1 февраля 2019 года Киевсовет утвердил проект решения, предполагающий разрыв договоров аренды пяти земельных участков на Осокорках с ООО "Контактбудсервис". Но тогда застройщик, готовясь к визиту сотрудников Департамента городского благоустройства, организовал на арендованной территории баррикады.

Как сообщали НЕРУХОМІ, конфликт с застройкой Осокорков длится уже много лет. В конце ноября 2015 года на сайте КГГА зарегистрировали петицию с требованием создать на территории ландшафтный парк. В итоге она набрала более 11 тысяч голосов киевлян при необходимых 10 тысячах.

Тем не менее осенью 2017 года застройщик при строительстве массива Патриотика на озерах установил насосные станции на Небреже, таким образом спровоцировав новый скандал с местными жителями. С новой силой он разгорелся, когда бетонными блоками перекрыли доступ к озеру для киевлян.

Недавно озеро Небреж начали засыпать строительным мусором. В группе "Экопарк Осокорки" сообщается, что за этим стоит компания "Столица Групп".