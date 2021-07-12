Активисты прорвались через ворота и пытались остановить стройку дома Felicita

В прошлую пятницу, 9 июля, активисты пытались сломать забор и остановить строительство клубного дома Felicita по адресу Рыбачья Балка, 1 в Одессе.

Как сообщает Думская, активисты попытались зайти на стройку через калитку, но та была закрыта, при этом строительные работы активно велись. Активисты тогда с помощью лома выломали калитку и открыли ворота. Внутри велось строительство большого объекта на уровне третьего этажа. Как сообщается, здесь будет многоэтажка на 70 квартир, при этом документы выданы на дом на две семьи. На место вызвали наряд полиции, но правоохранители не стали останавливать строительство.

Как сообщали НЕРУХОМІ, еще весной Одесский окружной суд отказал городскому ГАСКу в удовлетворении иска, которым тот собирался отменить градусловия на строительство дома Felicita. Отмечается, что здесь строится пятиэтажка вместо трех индивидуальных домов на две семьи.

Глава ГАСКа Александр Авдеев сообщил, что в прошлом году подал сразу два иска: об отмене градусловий и о сносе самовольно построенных объектов. Очевидно, что второй иск также не будет удовлетворен судом и вряд ли проведут демонтаж нахалстроя. Стоит подчеркнуть, что на сайтах по продаже недвижимости уже есть объявления о продаже здесь жилья. Цены стартуют от 17,5 тысяч гривен за квадратный метр.