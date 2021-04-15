Суд оставил градусловия для ЖК Felicita в Одессе, несмотря на всю абсурдность стройки

Одесский окружной суд отказал городскому ГАСКу в удовлетворении иска, которым тот собирался отменить градусловия на строительство ЖК Felicita по улице Рыбачья Балка, 1г.

Как сообщают местные СМИ, заседание суда состоялось 22 марта, хотя сам иск был подан в начале августа прошлого года. Отмечаются, что заседания переносились по ряду различных причин. Вместе с тем, строительные работы все это время на участке велись. Сейчас там уже достраивается вторая секция. Пятиэтажный клубный дом возводится вместо трех индивидуальных домов на две семьи, но судья Мария Аракелян, когда выносила вердикт, не увидела тут никаких нарушений.

Описание: Клубный дом Felicita Источник: Alt:

В прошлом году руководитель городского ГАСКа Александр Авдеев заявил, что подал сразу два иска: об отмене градусловий и о сносе самовольно построенных объектов. Очевидно, что второй иск также не будет удовлетворен судом и здание вряд ли будут демонтировать.

Как сообщается, 25 мая 2020 года главный архитектор города Михаил Шайденко выдал заказчикам строительства Олегу Андрусику, Олесе Окуневой и ООО "Амаренс" сразу три градусловия на застройку смежных земельных участков на ул. Рыбачья Балка.

Согласно документам, предполагается строительство трех индивидуальных жилых домов на две семьи. Все три дома должны быть четырехэтажными и иметь площадь от 1 431 кв. м. На самом деле на этом месте ведется строительство элитного пятиэтажного клубного дома на 70 квартир, с мансардой и паркингом. В августе 2020 года Киевский райсуд запретил застройщику проводить какие-либо строительные работы. Но это, как видим, не помогло.

Как сообщали НЕРУХОМІ, расследованием фактов незаконного строительства занималась Нацполиция Одесской области. Правоохранители сообщили, что на одном из сайтов нашли объявления о продаже одно-, двух-, трехкомнатных и двухуровневых квартир в указанной новостройке. Обеспокоенность вызывает то, что будущие инвесторы попробуют купить здесь недвижимость, но в последствии не смогут оформить ее в соответствии с действующим законодательством.