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Незаконное строительство процветает в Одессе: инспекторы ГАСК обнаружили 26 "нахалстроев"

25.08.2020 - 16:26

За прошлую неделю сотрудники одесского ГАСК обнаружили 26 незаконных строительств, большая часть которых находилась в Приморском районе города.

Об этом написал во вторник, 25 августа, глава организации Александр Авдеев у себя в Facebook.

Так, по его словам, инспекторы обнаружили следующие "нахалстрои": надстройка дополнительного этажа на Нечипуренко, 10 и Троицкой, 45; перестройка подвального помещения на Осипова, 30, реконструкция с новыми входами под коммерцию на Еврейской, 29.

"На Педагогической, 7 собственница квартиры решила увеличить ее площадь в два раза. Для этого она обратилась к так называемым "черным регистраторам", которые "дорисовали" 39,4 кв. м. На основании технического паспорта, изготовленного ЧП "Укрелтранс" и сообщения о результатах осмотра объекта недвижимого имущества в июле этого года было зарегистрировано новое здание площадью 88,6 кв. м (хотя женщина купила всего 48,2 кв м)", - рассказал Авдеев.

Чиновник добавил, что никаких разрешительных документов ГАСК не регистрировал, а городская земля благодаря такой схеме была захвачена. По всем выявленным фактам инспекторы составили акты и отправили материалы в правоохранительные органы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе на улице Рыбачья Балка строят многоквартирный дом при полном отсутствии разрешительных документов. Поэтому местные жители обратились в полицию из-за незаконного строительства. По заявлениям одесситов в территориальном отделе полиции начали досудебное расследование.

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