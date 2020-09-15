НБУ предложил Кабмину способ, как удешевить ипотеку

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Кабинет министров может ввести частичную компенсацию процентной ставки по ипотеке. Соответствующее предложение правительству сделал Национальный банк Украины, сообщили в пресс-службе регулятора.
"Для большей части заемщиков, в частности для молодых семей без долгой положительной кредитной истории, кредиты по ставке в 10% все еще не всегда доступны, хотя они уже есть на рынке… Предлагаемые НБУ меры предусматривают частичную компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам или частичное покрытие государством кредитных рисков банков", – указано в сообщении.
В НБУ уточнили, что ипотеку под 10% банки чаще предлагают старым клиентам с высоким уровнем надежности, который определяется внутренними методиками банков.
"Нужно понимать, что из-за высоких рисков банки неохотно идут в этот сегмент", – пояснила пресс-служба.
В сообщении отмечено, что механизм применения программы для активизации ипотечного кредитования должен предусматривать достаточно мер по минимизации рисков для финансовой стабильности, поскольку остаются актуальными проблемы наличия "пробелов" на рынке недвижимости в части защиты прав инвесторов и кредиторов.
В то же время такая программа могла бы дать дополнительный импульс снижению стоимости ипотеки до более доступного уровня, добавили в пресс-службе.
Вопрос с ипотекой остается острым в Украине
pixabay.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Государственный бюджет Украины планируют внести изменения для расширения программы ипотеки для граждан, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
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