Для снижения ипотеки власти хотят пересмотреть бюджет

В Государственный бюджет Украины планируют внести изменения для расширения программы ипотеки для граждан.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в одном из политических шоу на телеканале "1+1".

По его словам, сегодня ставка по ипотеке составляет примерно 10%, она высокая и не работает массово.

"Для того, чтобы заработало, надо, чтобы ставка в ипотеке в досрочном периоде 10-15 лет была 3-4%. Тогда это будет массово. Это простые расчеты. А кредиты, которые объективно сейчас средние в стране, они идут вниз. Эта программа, которая была "5-7-9", было очень трудно ее запускать, но одним из позитивов этой программы было то, что банки начали кредитовать и конкурировать. И уже нет ставок 24-25. И не только из-за учетной ставки", - подчеркнул министр.

Петрашко рассказал, что за первые три месяца по программе выдали кредитов на 250 млн, но сейчас уже вышли на показатель в 800 - 900 млн в неделю. При этом в правительстве считают, что и столько - недостаточно, программу же планировали на 20 млрд, а есть - примерно 6,5.

"В изменениях в бюджет на следующий год мы будем расширять программы. Будут новые программы - для среднего бизнеса, потому что сейчас она действует только для микро и малых предприятий с ограниченной компенсацией, расширение на людей ипотеки. Сейчас ипотека рыночная в районе 10+ процентов. Есть разные случаи, но это точечно. Люди не будут брать кредиты под 10% массово", - сказал Петрашко.

Также он привел расчет, при каких условиях люди могут начать массово брать ипотечные кредиты.

Петрашко пообещал снизить ипотеку в Украине pixabay.com

"Простой расчет показывает: средняя зарплата 10 тысяч гривен, семья зарабатывает где-то 16-17 тысяч (средний доход), для того, чтобы квартиру 40-45 тысяч долларов, которая является средняя по Украине, кредит под 3% говорит, что семья будет оплачивать в районе 7-8 тысяч гривен из расчета 10+ лет амортизации. Тогда будут брать. Если будет больше 8 тысяч гривен обслуживания, это проценты и тело, кредит на ипотеку массово не будут брать", - пояснил министр.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ипотечные ставки необходимо снизить до 3%, чтобы привлечь массового покупателя на рынок недвижимости в Украине. Как пояснил глава компании Интергал-Буд Владимир Зубик, для государства это будет стоить всего 2 млрд грн в год.