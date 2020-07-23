Налог со сдачи квартиры в аренду: что придется заплатить украинцам

Украинцы, которые сдают в аренду дом или квартиру, не могут рассчитывать на налоговые льготы, им придется платить за каждый квадрат недвижимости.

Об этом заявил риелтор Максим Бабуряк, говорится в материале на сайте OBOZREVATEL.

"Чаще всего квартиры сдаются без уведомления налоговых органов. Особенно в сегменте бюджетного жилья. Налоговый кодекс так прописан, что льготы на жилье, с которого получаете прибыль, не предоставляются. Например, если у вас квартира 40 квадратных метров и доля в другой квартире на 20 квадратов, то платить налог не нужно. Но если первые 40 квадратов вы сдаете, то придется заплатить за все 40 квадратов", – рассказал Бабуряк.

Кроме того, еще 19% по закону нужно платить с каждого ежемесячного платежа за аренду. К примеру, если вы сдаете жилье и зарабатываете на этом 10 тыс. грн в месяц, 1,9 тыс. придется отдать в бюджет в счет налогов.

Налоги на квартиры: что нужно знать flickr.com

Правда, сейчас если самостоятельно не обратиться в налоговую службу по месту регистрации и не подать декларацию с указанием размера дополнительно полученной прибыли, налог платить не придется.

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинцам, которые проживают в квартирах от 60 кв. м или домах от 120 кв. м, придется до конца лета заплатить налоги за свою жилплощадь. Размер налога определяет местная власть. Закон же их ограничивает максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр.