УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

Украинцы должны до конца лета заплатить налоги за квартиры: что важно знать

09.07.2020 - 09:00

Украинцам, которые проживают в квартирах от 60 кв. м или домах от 120 кв. м, придется до конца лета заплатить налоги за свою жилплощадь.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Как говорится в материале издания, размер налога определяет местная власть. Закон же их ограничивает максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. По решению городского или сельского совета вместо 1,5% могут, например, взимать 1% минималки.

Украинцы будут платить налоги на недвижимость

pixabay.com

Важно также отметить, что размер минимальной заработной платы учитывается по состоянию на 1 января прошлого года. Тогда минималка составляла 4173 грн. То есть за квадрат придется платить 41,7 грн. Так, за квартиру площадью 100 квадратов придется оплатить налог в размере 1668 грн.

"Налог поступает в местную казну, и она же имеет право правила менять. Сокращать "норму" нельзя, а вот увеличить – можно. Например, конкретный город может брать деньги только с тех, кто владеет квартирами площадью от 80-ти вместо 60-ти квадратов", - говорится в материале.

Также отмечается, что местные власти могут сократить и ставку налога. Вместо 1,5% брать, к примеру, 1%. А вот увеличить налог нельзя. Депутатам выгоднее устанавливать высокий налог, поскольку это позволяет наполнять бюджет. Несмотря на это, львиная доля населенных пунктов установила ставку в 1% и "норму" по недвижимости в 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов.

Налог нужно заплатить в течение двух месяцев с момента, как пришла квитанция. Если опоздать, то придется заплатить штраф. "Согласно ст. 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть трех лет", – пояснили фискалы. Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать.

Как сообщали НЕРУХОМІ, кроме того, физическое лицо-собственник объекта недвижимости общая площадь которого превышает 300 кв (для квартиры) и/или 500 кв.м. (для дома), дополнительно платит 25000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть).

Комментарии

523
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Следующая станция "Мостицкая"

Осторожно, двери закрываются. Следующая станция "Мостицкая"!

Киевскому метрополитену нужно еще как минимум 23 станции, чтобы приблизиться к среднему уровню Европы

08.07.2020 - 18:02
Власти Бердянска жалуются, что из-за реформы ГАСИ не могут повлиять на незаконное строительство

Власти Бердянска жалуются, что из-за реформы ГАСИ не могут повлиять на незаконное строительство

Хозяину одной из квартир вздумалось построить себе мансарду

08.07.2020 - 16:57
В Украине обновлен перечень стандартов для промышленности строительных материалов

В Украине обновлен перечень стандартов для промышленности строительных материалов

В последний раз перечень обновлялся пять лет назад

08.07.2020 - 14:55
Киевгорстрой присоединился к строительству ЖК GREAT

Киевгорстрой присоединился к строительству ЖК GREAT

Объект состоит из тринадцати 26-этажных домов

08.07.2020 - 12:35
В Киеве инвесторы недостроев Войцеховского перекрыли Броварской проспект. Фото

В Киеве инвесторы недостроев Войцеховского перекрыли Броварской проспект. Фото

Митингующие требуют провести аудит скандальных домов

08.07.2020 - 10:57