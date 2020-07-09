Украинцы должны до конца лета заплатить налоги за квартиры: что важно знать

Украинцам, которые проживают в квартирах от 60 кв. м или домах от 120 кв. м, придется до конца лета заплатить налоги за свою жилплощадь.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Как говорится в материале издания, размер налога определяет местная власть. Закон же их ограничивает максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. По решению городского или сельского совета вместо 1,5% могут, например, взимать 1% минималки.

Украинцы будут платить налоги на недвижимость pixabay.com

Важно также отметить, что размер минимальной заработной платы учитывается по состоянию на 1 января прошлого года. Тогда минималка составляла 4173 грн. То есть за квадрат придется платить 41,7 грн. Так, за квартиру площадью 100 квадратов придется оплатить налог в размере 1668 грн.

"Налог поступает в местную казну, и она же имеет право правила менять. Сокращать "норму" нельзя, а вот увеличить – можно. Например, конкретный город может брать деньги только с тех, кто владеет квартирами площадью от 80-ти вместо 60-ти квадратов", - говорится в материале.

Также отмечается, что местные власти могут сократить и ставку налога. Вместо 1,5% брать, к примеру, 1%. А вот увеличить налог нельзя. Депутатам выгоднее устанавливать высокий налог, поскольку это позволяет наполнять бюджет. Несмотря на это, львиная доля населенных пунктов установила ставку в 1% и "норму" по недвижимости в 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов.

Налог нужно заплатить в течение двух месяцев с момента, как пришла квитанция. Если опоздать, то придется заплатить штраф. "Согласно ст. 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть трех лет", – пояснили фискалы. Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать.

Как сообщали НЕРУХОМІ, кроме того, физическое лицо-собственник объекта недвижимости общая площадь которого превышает 300 кв (для квартиры) и/или 500 кв.м. (для дома), дополнительно платит 25000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть).