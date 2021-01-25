На Николаевщине продали базу отдыха, недвижимость которой была под арестом

В Николаевской области в поселке Рыбаковка незаконно продали туристическую базу "Авиатор", недвижимость которой находилась под арестом.

Об этом рассказал губернатор Виталий Ким в видео на своей странице в Facebook.

Глава обладминистрации подчеркнул, что иск по делу базы "Авиатор" уже подан в Хозяйственный суд Николаевской области. Губернатор подчеркнул, что базу продали по цене ниже рыночной, при этом ранее на помещения был наложен арест.

Описание: Продажей базы отдыха займется суд Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, следствие установило, что схема незаконной продажи имущества была организована руководителем подразделения государственной исполнительной службы в Николаевской области.

Так, чиновник пытался продать базу с помощью одной из электронных платформ. Недвижимость принадлежала должнику – коммунальному предприятию. При этом цену недвижимости во время незаконной продажи занизили почти в семь раз.

По материалам СБУ Центральный райсуда Николаева приостановил процедуру реализации базы отдыха. В рамках уголовного производства было арестовано имущество базы отдыха.

Тем не менее, как сообщают местные СМИ, 14 января СЕТАМ провел аукцион по продаже базы. Стартовая цена составила 1,1 млн гривен. Сейчас аукцион находится в состоянии ожидания оплаты. Земельный участок под базой принадлежит Николаевской ОГА.