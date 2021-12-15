Минрегион обновит нормы по влиянию строительства на экологию

В Украине будут обновлены государственные строительные нормы относительно осуществления оценки влияния на окружающую среду строительных проектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минрегиона.

Как отмечается, оценка воздействия на окружающую среду – это проектная документация, ее разработка обязательна для строительства объектов, которые могут оказывать значительное влияние на экологию. Это могут быть крупные жилые кварталы, тепловые электростанции, промышленные предприятия и другие объекты.

Описание: В Минрегионе сообщили, какие нормы ГСН обновят Источник: pixabay.com Alt:

На сайте Министерства был обнародован проект ГСН "Состав и содержание материалов оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС)", который должен будет заменить старую редакцию.

Как уточняют в ведомстве, обычно подготовкой таких документов застройщики не занимаются, а поручают проектным организациям. "Однако во избежание неприятностей при вводе в эксплуатацию здания необходимо внимательно исследовать соответствие документа требованиям ГСН. Отсутствие определенных данных или неполная информация в разделах ОВОС могут служить основанием для отказа в легализации использования строительного объекта", - уточнили в Минрегионе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на обновление государственных строительных норм из Госбюджета обещали выделить рекордную сумму – 49 млн гривен. Задача Минрегиона успеть обновить ГСН и прочие строительные стандарты до конца года.

Ранее в Министерстве заявляли, что планировали полностью обновить Государственные строительные нормы до 2024 года.

Также стало известно, что ведомство собирается привлечь к разработке профессиональную научное сообщество – сотрудников профильных учебных заведений. А недавно оно взялось за оцифровку 110 государственных строительных норм и около 60 изменений к ним. Для проведения работ привлекли немецкую организацию GIZ.