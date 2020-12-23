Из Госбюджета на обновление ГСН выделят рекордную сумму

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На обновление государственных строительных норм из Госбюджета в следующем году выделят рекордную сумму – 49 млн гривен.
Об этом заявила народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам градостроительства Елена Шуляк, сообщает пресс-служба КСУ.
По ее словам, указанные средства пойдут на улучшения качества строительства в Украине, которое должно проходить по международным стандартам.
"Имеется ввиду обновление строительных норм по параметрическому методу", - сообщила парламентарий.
Шуляк уверена, что это позволит улучшить безопасность, инклюзивность, энергоэффективность, экологичность проектов, возможность свободного планирования и другие преимущества.
В Конфедерации заметили, что 49 млн гривен, это рекордная сумма, которая когда-либо выделялась на всю строительную отрасль. Задача Минрегиона успеть обновить ГСН и прочие строительные стандарты до конца следующего года, подчеркнули в КСУ.
Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Шуляк заявляла, что в Украине коррупция в строительной сфере достигла 10 миллиардов гривен в год при самых скромных подсчетах. При этом мало что делается, чтобы исправить ситуацию. Она подчеркнула, что в сегодняшних условиях нереально реализовать какой-либо проект исходя из старых ГСН.
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