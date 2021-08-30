Минрегион привлекает преподавателей профильных вузов к разработке ГСН

Министерство развития общин и территорий собирается привлечь к разработке государственных строительных норм профессиональную научное сообщество – сотрудников профильных учебных заведений.

Об этом рассказала замглавы Минрегиона Наталья Козловская, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Одной из задач Минрегиона является обновление государственных строительных норм в соответствии с требованиями современности. Отныне к разработке ГСН могут привлекаться и специалисты профильных вузов – Киевского национального университета строительства и архитектуры, Национального авиационного университета и Харьковского национального университета городского хозяйства. Такое решение принято для обеспечения на высоком научном уровне выполнения задач Минрегиона по актуализации ГСН с использованием лучшего опыта. В частности, внедрение параметрического метода нормирования в строительстве", - рассказала Козловская.

Описание: Минрегион анонсировал масштабное обновление строительных норм Источник: pixabay.com Alt:

Она также отметила, что в дальнейшем планируется привлекать к разработкам по данному вопросу различных специалистов, как с учебных учреждений так и других профильных организаций.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Минрегион запланировал ряд существенных изменений в нормативах строительства, которые будут носить комплексный характер. Так, был разработан проект Концепции развития в Украине системы технического регулирования и нормативного обеспечения в строительстве. Согласно первоначальным планам, его реализация должна пройти до 2031 года.