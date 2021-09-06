Немцы помогут Минрегиону оцифровать тексты ГСН

Минрегиону с оцифровкой текстов государственных строительных норм поможет немецкая организация GIZ, что существенно упростит в будущем использование нормативных актов.

Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, передает в понедельник, 6 сентября, пресс-служба ведомства.

"Перевод государственных строительных норм в цифру уже давно назрело. В этом году Минрегиону удалось найти поддержку со стороны постоянного надежного партнера во внедрении реформ в Украине - немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). Благодаря их финансовой помощи мы сможем оцифровать сотни таких документов", - рассказала чиновница.

Описание: Минрегион взялся за оцифровку текстов ГСН Источник: pixabay.com Alt:

По ее словам, оцифровать планируют более 10 тысяч страниц – свыше 160 документов. При этом важна корректная верификация оцифрованных документов. Для общественности и специалистов в строительной сфере будут созданы удобные условия для пользования цифровыми контрольными экземплярами государственных строительных норм. Также будут доступны актуализированы версии текстов строительных норм, с учетом ранее внесенных изменений. Это значительно упростит практическое пользование такими документами и улучшит их визуальное восприятие.

Как сообщали НЕРУХОМІ, киевские городские власти оцифровали тысячи строительных паспортов и градостроительных условий и ограничений, выданных за 10 лет.