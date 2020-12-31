Скандал со сносом типографии в Одессе: застройщик пообещал сохранить стилистику фасада

Строительная компания "Одесса-сити" пообещала сохранить стилистику фасада старинной типографии на улице Ришельевской (Приморский район).

Согласно визуализации проекта, который был представлен 30 декабря депутатам горсовета, стилистика будет сохранена, но здания вырастут на несколько этажей, сообщают местные СМИ.

Одесский ГАСК выдал разрешение застройщику на строительство шестиэтажного дома с двумя подземными паркингами еще 27 ноября. Согласно проекту, дом будет состоять из 66 квартир, большинство которых – однокомнатные. Общая площадь здания – 11 тысяч квадратных метров. Изначально фасад здания должен был быть стеклянным. Его вид возмутил одесситов.

Описание: Застройщик согласился изменить фасад здания Источник: trassae95.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, одесситы создали на правительственном портале петицию, пытаясь защитить старинное здание типографии в центре города на улице Ришельевской от сноса.

Здание типографии было построено в 1841 году. В нем работал известный издатель Ефим Фесенко.