Микитася выпустили из СИЗО

Бывшего народного депутата и экс-главу строительной компании Укрбуд Максима Микитася отправили под домашний арест, после того как он пошел на сотрудничество со следствием.

Это информацию Украинской правде подтвердили в Высшем антикоррупционном суде. В частности, об этом заявила пресс-секретарь ВАКС Оксана Чемерис.

Также, она рассказала, что накануне, в среду, 2 декабря, прошло заседание суда по делу о квартирах Национальной гвардии, которое было закрытым.

По источникам издания, бывший глава строительной компании вынужден был пойти на сделку со следствием, при этом возместив большую часть ущерба государству. Таким образом со среды он больше не в СИЗО, а под домашним арестом.

Описание: Микитасю изменили меру пресечения Источник: azattyq-ruhy.kz Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, Микитась возместил 50 млн гривен ущерба. Всего государству из-за махинаций с квартирами Национальной гвардии был нанесен вред на 81,6 млн гривен.

Отметим, что по этому делу проходят оценщики Елена Солома и Алиса Гринчук, которые в суде признались в подделке документов и сокрытии преступления. Также проходит заместитель главы Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, который за взятку выдал поддельное письменное заключение. Судебного эксперта также задержали. При этом Микитасю детективы НАБУ предъявили новые обвинения за дачу взятки в рамках вышеупомянутого уголовного дела.

На заседании ВАКС, которое состоялось 27 ноября, Микитасю продлили срок содержания под стражей до 24 декабря, но, как оказалось, экс-глава строительной корпорации будет сидеть под домашним арестом.