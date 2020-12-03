Микитась возместил государству 50 млн гривен ущерба

Подозреваемый по делу о квартирах Национальной гвардии, бывший глава строительной компании Укрбуд Максим Микитась добровольно возместил государству 50 млн гривен из 81,6 млн гривен ущерба, который был нанесен.

Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе НАБУ.

В Нацагентстве напомнили, что в рамках дела арестовали имущество подозреваемых на 300 млн гривен. Также за нарушения в пользу государства с указанных лиц взыскали еще 30 млн гривен.

Описание: Максим Микитась Источник: facebook.com/maxim.mikitas Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, 1 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Микитасю о новых подозрениях. В частности, его обвинили в даче взятки судебному эксперту за поддельное письменное заключение. Накануне, 30 ноября, заместителю главы Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины сообщили подозрение о получении взятки. Кроме того, по этому делу проходят и оценщики имущества Елена Солома и Алиса Гринчук, которые в суде признали вину. Женщины обвинялись в сокрытии преступления и подделке документов.

Следствие выяснило, что должностные лица Укрбуда использовали поддельные документы для обмена квартир Нацгвардии в центре Киева на жилье, расположенное на окраине столицы. В итоге был нанесен ущерб в 81,6 млн гривен.

27 ноября состоялось очередное заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором была продлена мера пресечения для Микитася до 24 декабря.