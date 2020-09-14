Микитась останется за решеткой с альтернативой залога в 100 млн

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Экс-депутат и бывший президент Укрбуда Максим Микитась останется под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов гривен.
Соответствующее решение было принято Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда.
"Суд отказал в удовлетворении поданных апелляционных жалоб и оставил в силе решение следственного судьи от 3 сентября", - сказано в сообщении.
Как стало известно, такое решение Апелляционная палата ВАКС вынесла 14 сентября по результатам рассмотрения апелляционных жалоб прокурора и защитника подозреваемого.
Максим Микитась
facebook.com/maxim.mikitas
Как сообщали НЕРУХОМІ, корпорация Укрбуд, которая объединяет более сотни частных компаний, была одним из лидеров на рынке строительства. Она работала в Чернобыле, сводила дома в Киеве и один проект - за границей, строила инфраструктуру, в частности, Шулявский мост.
8 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты бывшего народного депутата и экс-главы компании Укрбуд Максима Микитася об изменении меры пресечения.
Национальное антикоррупционное бюро ужесточило ему подозрение. В ходе досудебного расследования детективы установили новые эпизоды. Так, Микитась и другие должностные лица Укрбуда использовали заведомо поддельные официальные документы в процессе обмена квартир Нацгвардии в домах в центре столицы на недвижимость на окраине Киева.
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