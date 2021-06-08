Махинации с недвижимостью на 25 млн под Киевом: в розыск объявили адвоката

Адвоката за многомилионные махинации с недвижимостью под Киевом объявили в розыск. Процессуальное руководство осуществлялось Бучанской окружной прокуратурой, сообщили в прокуратуре Киевской области.

Правоохранители выяснили, что адвокат заключил договор купли-продажи недостроенного объекта с отсрочкой платежа. Но на самом деле не собирался платить за недвижимость. Таким образом потерпевший получил ущерб более 1 млн гривен.

Кроме того, юрист подговорил свою знакомую инвестировать в строительство и заключить договор купли-продажи имущественных прав на квартиры в многоквартирном жилом доме. Однако вместо этого мужчина оформил договоры на третьих лиц, тем самым нанес ей ущерб на 24 млн гривен.

Следственный судья дал разрешение на задержание подозреваемого. Сейчас он объявлен в розыск.

Описание: За махинации с недвижимостью объявили в розыск адвоката Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе экс-глава строительного кооператива пойдет под суд за махинации с недвижимостью. Женщина получала наличными взносы за квартиры в новостройке. В итоге она присвоила от покупателей около 24 млн гривен. Обвинительный акт составлен и направлен в суд.