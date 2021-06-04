Дело на 24 млн: в Одессе экс-глава строительного кооператива пойдет под суд

Завершено досудебное расследование в отношении экс-главы кооператива в Одессе, которая завладела взносами его участников и покупателей квартир в новостройке в общей сложности на 24 млн гривен.

Об этом в пятницу, 4 июня, сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

Следствие выяснило, что женщина в 2016-2019 годах занимая должность главы обслуживающего кооператива и по совместительство представителем девелоперской компании, получала наличными взносы за квартиры в новостройке. В итоге она присвоила от покупателей около 24 млн гривен. Обвинительный акт составлен и направлен в суд. Обвиняемой грозит срок от 7 до 12 лет по статье 191 части 5 Уголовного Кодекса Украины.

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Как удалось выяснить ресурсу НЕРУХОМІ, речь идет о кооперативе "Экодом-1" и ООО "Ханбер", которые договорились о строительстве многоэтажного жилого дома с подземным паркингом и встроенными общественными помещениями по ул. Вице - адмирала Азарова, 6. По этому адресу располагается клубный дом Граф.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, что Заводской районный суд Николаева 30 августа вынес решение отправить сотрудницу строительной компании Graf Development Наталью Корниенко в СИЗО на два месяца с возможностью выйти под залог в размере 31,4 млн грн.

Корниенко подозревается в создании коррупционной схемы суть которой состоял в том, что отдел продаж продавал одни и те же квартиры в жилых комплексах от компании Graf Development по несколько раз. После того, как стало известно об афере с квартирами в клубном доме Граф, Корниенко нашла подставных инвесторов и с помощью регистратора оформила права собственности на своих подельников.

В октябре 2019 года собственник компании Graf Development Гердас Дубрицкас через ООО "Ханбер" и ОК "Экодом-1" обратились с жалобой в антирейдерскую комиссию Минюста, чтобы отменить незаконно зарегистрированную собственность. Минюст удовлетворил жалобу и отменил решения о госрегистрации прав собственности.