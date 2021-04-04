В американской пустыне с помощью 3D-принтера построят целый район. Фото

В американской пустыне в штате Калифорния компании Palari и Mighty Buildings пристроят новый район к городу Ранчо Мираж, дома в котором будут напечатаны на 3D-принтере.

Описание: Новый пригород Ранчо Мираж Источник: dezeen.com Alt:

Как сообщает Dеzeen, масштабное строительство должно начаться в конце этого года и закончиться уже следующей весной. За это время успеют возвести 15 домов из экологически чистых материалов с нулевым потреблением энергии. Питать их будут солнечные батареи. Часть домов будет оснащена аккумуляторами Tesla Powerwall.

Площадь домов составит 135 "квадратов". В каждом будет по три спальни и две ванные комнаты.

Описание: Новый пригород Ранчо Мираж Источник: dezeen.com Alt:

3D-принтер будет находиться на заводе в Окленде. Там напечатают "детали" для новых домов, а на месте уже их будут собирать, словно конструктор. Материал, используемый для печати, затвердевает почти сразу. Это позволяет добавлять крышу, слои изоляции и внешние элементы за один прием.

Описание: Новый пригород Ранчо Мираж Источник: dezeen.com Alt:

Во внутреннем дворике возле каждого дома будет располагаться бассейн и свободное пространство, на котором будущие хозяева смогут установить все, что им заблагорассудится: от джакузи до площадки для барбекю.

Цены будут варьироваться от $595 тысяч до $950 тысяч. За максимальную стоимость на участке оборудуют гостевой домик с двумя спальнями и ванной комнатой. Проект рассчитан на людей с высоким доходом, но есть вероятность что вскоре возьмутся за постройку домов для более бедного населения.

Стоит подчеркнуть, что Калифорния является одним из самых густонаселенных штатов в США и вопрос с жильем здесь довольно острым. Власти полагают, что с помощью 3D-принтера смогут частично решить проблему.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в городке Калвертон, который находится в штате Нью-Йорк, с помощью 3D-принтера построили жилой дом в течение 8 дней. В этот раз принтер отливал бетоном блоки и, таким образом, выполнял работу строителей. На постройку стен ушло всего 48 часов.