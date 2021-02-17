3D-принтер строит дома за неделю: в США начали использовать новую технологию. Фото

В американском городке Калвертон, который находится в штате Нью-Йорк, с помощью 3D-принтера построили жилой дом в течение 8 дней.

Как сообщает Reuters, проектировкой дома занялась компания SQ4D, для постройки она использовала новую технологию 3D-печати. В этот раз принтер отливал бетоном блоки и, таким образом, выполнял работу строителей. На постройку стен ушло всего 48 часов.

Описание: Напечатанный на 3D-принтере дом в США Источник: Скриншот Alt:

Как рассказал операционный директор SQ4D Кирк Андерсен, за основу взяли принцип работы настольного 3D-принтера, который работает с пластмассой. Свою копию они сделали большей и залили туда бетон.

"Мы устанавливаем дорожки на каждой стороне конструкции, где планируем печатать", - сообщил Андерсен.

Принтер в итоге ездил взад и вперед, слоями наращивая стены, добавил он, рассказывая о принципе работы изобретения. Кроме того, что постройка дома заняла немного времени, она вышла еще на 30% дешевле, если бы была построена по обычным стандартам.

Описание: Напечатанный на 3D-принтере дом в США Источник: Скриншот Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Бельгии впервые в истории создали двухэтажный дом с помощью 3D-принтера. Строительство здания заняло около 3-х недель. Компания планирует, что в будущем время возведения зданий удастся сократить – вплоть до 2-х дней.