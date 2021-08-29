Сельхозферма посреди мегаполиса: необычный проект итальянского архитектора. Фото

Архитектор из Италии Карло Ратти (Carlo Ratti) по заказу китайских властей разработал проект небоскреба высотой в 218 метров, на этажах которого главным образом будут выращивать фрукты, овощи и другие сельхозкультуры.

Описание: Проект небоскреба-фермы Источник: dezeen.com Alt:

Как сообщает Dezeen, создатели назвали проект Jian Mu, что в китайской культуре означает дерево, соединяющее небо и землю. 51-этажное здание планируют построить в деловом районе мегаполиса Шэньчжэнь. Выращивать урожай будут на 10 тысячах квадратных метрах с помощью гидропоники, что позволит обойтись без почвы. Ухаживать за растениями (посадка, полив) будет искусственный интеллект.

Описание: Проект небоскреба-фермы Источник: dezeen.com Alt:

По проекту форма небоскреба – в виде цилиндра с прямоугольным основанием. На самом верху планируют обустроить помещения для офисов, магазинов и фуд-кортов, еда в которых из продуктов, которые будут выращиваться на "полях" небоскреба. Растения разместят также и на фасаде, что снизит поступление солнечного света и уменьшит затраты с охлаждением внутренней температуры помещений.

Описание: Проект небоскреба-фермы Источник: dezeen.com Alt:

"Я вижу большой потенциал в интеграции сельского хозяйства в наши города. Однако большинство примеров в городах по всему миру — от Парижа до Нью-Йорка и Сингапура — были ограничены. Большие вертикальные фасады позволяют увеличивать масштаб, что действительно может помочь городам, как крупнейшим потребителям продуктов питания, стать более самодостаточными", - прокомментировал проект архитектор Ратти.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в спальном районе Сингапура построили уникальный экологический дом с двойным фасадом, что обеспечивает дополнительный комфорт для его жителей. Тепловая нагрузка и кондиционирование дома минимизировано, а охлаждение осуществляется с помощью поперечной вентиляции.