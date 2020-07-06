Кредобанк снизил ипотечные ставки до 8% годовых: но есть условия

Кредобанк снизил процентные ставки по кредитам на приобретение жилой недвижимости для физических лиц. Теперь в банке можно получить ипотечный кредит по ставке от 8% годовых в гривне.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Ипотечный кредит по фиксированной ставке 8% годовых на первый год кредитования можно получить на приобретение жилья на вторичном рынке при оплате от 40% стоимости объекта кредитования и получения заработной платы или чистого предпринимательского дохода на счет в Кредобанке. Если заемщик не получает доход на счет в банке, фиксированная ставка на первый год кредитования составит 10% годовых. В случае участия собственными средствами от 20% до 39% процентная ставка на первый год кредитования составит от 9% годовых для клиентов, получающих доход на счета в банке, и 11% годовых для других заемщиков. Кроме того, банк отменил дополнительные комиссии за выдачу кредита", - сообщили в пресс-службе финучреждения.

В банке отметили, что при покупке недвижимости на первичном рынке фиксированная процентная ставка для заемщиков, получающих заработную плату или чистый предпринимательский доход на счет в Кредобанке, на первый год кредита составит от 9% годовых при участии собственными средствами от 40% и от 10% годовых при участии собственными средствами от 20% до 39% стоимости покупаемого объекта.

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Для других заемщиков ставка на первый год составит соответственно 11% и 12% годовых. Срок кредитования - до 20 лет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, государственный ПриватБанк (Киев) с 1 июля начал кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%", которая предусматривает предоставление ипотечных кредитов под 9,99% годовых на срок до 20 лет.

Некоторые украинские банки уже предлагают ипотечные кредиты под 10% годовых, но это пока не общедоступные программы и выдаются с определенными условиями. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что целью украинского правительства является снижение ипотечной ставки до 5-7%.