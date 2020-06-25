ПриватБанк с 1 июля начнет ипотечное кредитование под 10%

Государственный ПриватБанк (Киев) с 1 июля начнет кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%", которая предусматривает предоставление ипотечных кредитов под 9,99% годовых на срок до 20 лет.

Об этом сообщила пресс-служба банка в четверг, 25 июня.

"Программа позволит украинцам улучшить жилищные условия на льготных условиях – процентная ставка по кредитам на доступное жилье составит 9,99% годовых. Доступную ипотеку можно будет получить в ПриватБанке на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья", – говорится в сообщении.

В Украине снизится ставка по ипотеке уже в июле pixabay.com

Согласно ему, в рамках льготной программы украинцы смогут приобрести как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию.

Клиенты банка смогут приобрести жилье в кредит по ценам ниже рыночных, отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что по предварительным подсчетам специалистов банка уже на старте внедрения соответствующей программы, льготными условиями смогут воспользоваться более 300 тыс. украинцев.

Как сообщали НЕРУХОМІ, некоторые украинские банки уже предлагают ипотечные кредиты под 10% годовых, но это пока не общедоступные программы и выдаются с определенными условиями. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что целью украинского правительства является снижение ипотечной ставки до 5-7%.