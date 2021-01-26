Кличко рассказал о катастрофическом росте задолженности за коммуналку в Киеве

В Киеве задолженность за коммунальные услуги выросла до 4 млрд гривен: люди стали реже платить за воду и тепло.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов, передает во вторник, 26 января, пресс-служба КГГА.

По его словам, высокие цены на энергоносители спровоцировали напряженность в обществе, что вылилось в рост задолженности за услуги ЖКХ. Кличко также предостерег, что такие цены на газ могут привести к социальному взрыву. Мэр сообщил, что Ассоциация городов Украины инициировала переговоры с правительством и депутатами относительно стоимости газа. Кроме того, заметил Кличко, необходимо обсудить компенсации для теплопредприятий из-за разницы в тарифах между фиксированной и рыночной ценой на газ.

"В любом случае вопрос компенсации не может быть возложена на местные бюджеты. Ведь 4 млрд грн за отопительный сезон только в Киеве - это неподъемная сумма для города", - заметил мэр столицы.

Описание: Мэр Киева Виталий Кличко Источник: kyivcity.gov.ua Alt:

Он также сообщил, что подобная ситуация может привести к банкротству ряда коммунальных предприятий.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве жители некоторых новостроек получили в платежках счета за отопление на 10 тысяч гривен и более. В Киевтеплоэнерго прокомментировали эту ситуацию, заявив, что это не фейк. При этом аномально высокие платежи касались исключительно жителей новостроек, где часть квартир оснащена индивидуальными счетчиками на тепло, остальные же платят по показателям общедомового прибора.

Коммунальщики также рассказали, что делать, чтобы избежать переплат.