Кличко прокомментировал новый Меморандум для инвесторов Аркады

Для обманутых инвесторов банка "Аркада", которые до сих пор не могут въехать в купленные в Киеве квартиры, был разработан Меморандум: в нем четко прописан план решения проблем.

Об этом в среду, 27 января, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, передает пресс-служба КГГА.

По словам городского головы, проект документа был наработан с участием представителей пострадавших инвесторов и застройщиком Stolitsa Group, который вызвался достраивать проблемные объекты.

Как рассказал Кличко, сегодня Меморандум должны подписать в МВД, СБУ, Нацбанке и в Фонде гарантирования вкладов. Мэр заявил, что все стороны вынуждены будут выполнять положения документа, придерживаться установленного алгоритма.

"В Меморандуме определенный пошаговый план действий. Чтобы инвесторы получили жилье, в строительство которого вложили свои средства", - резюмировал мэр столицы.

Описание: Мэр Киева Виталий Кличко Источник: kyivcity.gov.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, во вторник, 26 января, в Киеве прошел очередной митинг инвесторов Аркады. Обманутые вкладчики заявили, что их снова хотят обмануть, "втягивая в невыгодный для них Меморандум".