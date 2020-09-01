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Киевгорстрой принял на баланс укрбудовский ЖК ПОДОЛ ГРАД

01.09.2020 - 14:57

Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняла на баланс жилой комплекс ПОДОЛ ГРАД корпорации Укрбуд, планирует в ближайшее время принять также ЖК ЗЛАГОДА.

Об этом сообщил во вторник, 1 сентября, президент КГС Игорь Кушнир, сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня подписаны все необходимые документы, чтобы Киевгорстрой мог принять и приступить к выполнению строительных работ на ЖК ПОДОЛ ГРАД. Подобные новости в ближайшее время должны быть и по жилому комплексу ЗЛАГОДА", - сказал Кушнир.

По его словам, на последнем этапе принятия находится также и ЖК ЧАРИВНЕ МИСТО – ожидается подписание договора с Министерством обороны. Компания также ожидает встречи с министерством по вопросу ЖК ART HOUSE, добавил Кушнир.

Киевгорстрой принял еще один проект Укрбуда

pixabay.com

В целом Киевгорстрой принял на баланс 14 объектов корпорации Укрбуд, из которых три уже введены в эксплуатацию.

Киевгорстрой создан на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ХК "Киевгорстрой", согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), на март-2020 являлся Киевский городской совет (80%).

Как сообщали НЕРУХОМІ, Perfect Group готовится начать работы на бывшем объекте компании Укрбуд ЖК премиум-класса LA MANCHE, который находится на Подоле.

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