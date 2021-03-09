Какие ЖК ввела в эксплуатацию ГАСИ на прошлой неделе – обзор

На прошлой неделе Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала два разрешения на строительство жилых комплексов, а вот с отказами решила не торопиться – в Реестре строительной деятельности не зарегистрировано ни одного. Процесс же выдачи застройщикам сертификатов о готовности объектов и отказах в них продвигался более активно.

Кому ГАСИ с 1 по 5 марта выдала разрешение на ЖК (СС3), а также какие комплексы ввела в эксплуатацию, а какие решила не вводить и по каким причинам – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: источник: Alt:

Разрешение получили

1. ЖК SunCity от ОК Сансити по ул. Генерала Бочарова 35, 53, 45-А в ж/м Котовского, мкр. III-3-9 в Одессе (4 очередь строительства).

Согласно данным Реестра строительной деятельности, к 4 очереди относится 5-этажный жилой дом на 26 квартир.

2. ЖК Parkland от ZIM Group.

Получено два разрешения на строительство жилых домов по ул. Янтарной, 40, 42, 44, 46 и ул. Березовой, 37, 39, 41, 43 в Соломенском районе Киева.

Следует отметить, что ЖК возводится на приусадебных участках, а разрешение предоставлено на строительство домов в 4 этажа.

Подчеркнем, что согласно ДБН, строительство многоквартирных домов в кварталах усадебной застройки не допускается, как и строительство домов выше 3 этажей без учета мансарды.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК SunCity от ОК Сансити по ул. Генерала Бочарова 35, 53, 45-А в ж/м Котовского, мкр. III-3-9 в Одессе (I очередь, 2 пусковой комплекс).

В эксплуатацию принято подземный паркинг.

2. ЖК Cадочок по ул. Молодежной, 7 в селе Новоселки Киево-Святошинского района Киевской области.

В эксплуатацию принято сразу четыре жилых дома (№ 1-4).

Задержка во введении составляет 1 год.

3. Жилой городок ARTVILLE от Zezman по адресу: массив 10, земельные участки 198/1, 198/2, 199/1, 199/2 на территории Авангардовского поселкового совета Овидиопольского района Одесской области (III очередь и IV очередь строительства).

На комплекс получено сразу два сертификата о готовности.

4. ЖК Счастливый от Артпроектбуд по Запорожскому шоссе, 30 Ж в Днепре (1 пусковой комплекс – жилой дом № 1).

5. ЖК Маршал-Сити от ОК Украина в селе Лиманка, ж/м "Дружный", массив № 10, участок № 10 на территории Малиновского поселкового совета Овидиопольского района Одесской области (IV очередь строительства).

Отказ в принятии к эксплуатации

1. ЖК Олимпийский от Стикон по просп. Шевченко, 31 в Одессе.

Документы относительно принятия комплекса в эксплуатацию были возвращены застройщику на доработку.

Отметим, что ЖК строится путем реконструкции объекта незавершенного строительства под спортивно-оздоровительные помещения и апартаменты на земельном участке "для строительства и обслуживания объектов физической культуры и спорта".

2. ЖК Orange City от GEOS вдоль Лысогорского спуска, напротив группы зданий №26-А в Голосеевском районе Киева (I очередь, дом №1).

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация; на объекте не выполнены все работы, предусмотренные проектной документацией; не смонтировано и не испытанное оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

3. ЖК Акварели-2 от ADH по ул. Ватутина в Вишневом Киево-Святошинского района Киевской области (6 очередь, 4 пусковой комплекс).

Основания для отказа: заказчиком предоставлено откорректированную проектную документацию, сведения о зарегистрированном сообщении об изменении данных в разрешении на строительные работы отсутствуют.

4. ЖК Городок Липки от Ярковиця по ул. Гетьмана Мазепы, 164 в Днепропетровске (XXII очередь).

Основания для отказа: не предоставлена утвержденная надлежащим образом проектная документация; не предоставлена исполнительная документация (общий журнал работ, журнал авторского надзора, журнал входного контроля конструкций, изделий, материалов и оборудования, а также специальные журналы); не выполнены все работы (по отделке стен и пола в помещениях общего пользования, по установлению электроосвещения, электрооборудования, не установлены сантехнические приборы во всех соответствующих помещениях, не закончены работы по отделке лестничных клеток, не установлены перила на лестничных маршах, не выполнены работы по благоустройству территории, не выполнены работы по созданию условий для пожарной безопасности, нет пожарных щитов и узлов для подключения пожарных гидрантов).

5. ЖК Львовский квартал от Риэл по ул. Глубочицкая, 13 в Шевченковском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация; на объекте не выполнены все работы, предусмотренные проектной документацией; не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

6. ЖК Рідне місто от Спецжилфонд по ул. Качалова, 40 в Соломенском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлена проектно-технологическая и исполнительная документация; не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы.

Как будет продвигаться работа ГАСИ дальше, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.