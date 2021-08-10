Какие ЖК одобрила Госархстройинспекция на прошлой неделе. Обзор

Каким застройщикам Государственная архитектурно-строительная инспекция с 2 по 8 августа выдала разрешения на строительство жилых комплексов (СС3) либо сертификаты готовности – читайте в обзоре НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГАСИ источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. Продолжение строительства. ЖК Привітний квартал от Фундамент по ул. Ленина, 55 в Дарницком районе Киева (II, III, IV очереди).

Возведение комплекса началось в 2018 году. По состоянию на август 2021-го, работы по строительству не осуществляются.

2. Новое строительство. ЖК Continent Green по ул. Роксоланы (1) во Львове (I очередь).

В I очередь предусмотрено строительство 10-этажного многосекционного дома на 212 квартир.

3. Продолжение строительства. ЖК Чарівне Місто от Киевгорстрой по ул. Бориспольской, 18-26 в Дарницком районе Киева (III-ХIII очереди).

ЖК Чарівне Місто был одним из самых проблемных комплексов Укрбуда, достройку которого в настоящее время осуществляет Киевгорстрой.

4. Продолжение строительства. ЖК SKY AVENUE от Интергал-Буд по ул. Народного Ополчения, 3 в Соломенском районе Киева (II-V очереди)

5. Новое строительство. ЖК Osnova от Prostir по ул. Почтовая, 117 в Запорожье.

6. Новое строительство. ЖК Greenpoint от Керамоблок Инвест в пределах улиц Фрунзе, Нижнеюрковской и пер. Мыльного в Подольском районе Киева (I очередь).

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Crystal Avenue от НоваБудова по ул. Хрустальная, 1, 1-А, 1-Б в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.

Задержка во введении – 2 квартала.

2. ЖК Пролисок от Жилстрой-2 по ул. Льва Ландау/угол просп. Московского в Харькове.

В эксплуатацию принято трансформаторную подстанцию.

3. ЖК Ревуцкий от ДСК-ЖИТЛОБУД на пересечении улиц Ревуцкого и Вишняковской в Дарницком районе Киева.

В эксплуатацию принят жилой дом №1.

Задержка во введении – 3 квартала.

4. Жилой городок ARTVILLE от Zezman, что находится на территории Авангардовского поселкового совета, Овидиопольского района Одесской области (I и II очереди).

В эксплуатацию введены жилые дома №11 и 12.

Задержка во введении – 2 квартала.

5. ЖК Счастливый от Артпроектбуд на Запорожском шоссе, 30 Ж в Днепре (1 п.к – жилой дом №2, 3 п.к – жилой дом №3).

Получено два сертификата готовности на жилой дом №14 и №16.

Задержка составляет 1 квартал по дому №14, дом №16 введен в запланированный срок.

6. ЖК Шевченковский от Киевгорстрой (ранее комплекс строил Укрбуд) по ул. Златоустовской, 27 в Шевченковском районе Киева (1 и 2 секции).

Задержка во введении – более двух лет.

Отказ в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Viking Park по ул. Зеленая во Львове, заказчик ООО "Реновация".

Основания для отказа: не должным образом ведется представленная исполнительная документация в несоответствии ДБН А.3.1-5: 16 "Организация строительного производства" и ДСТУ Н.Б.А.2.2-11-2014; не завершены работы по отделке фасадов цокольного этажа в соответствии с проектной документацией.

* По состоянию на 10 августа Реестр строительной деятельности работает некорректно. Поисковые фильтры, которые позволяли осуществить отбор необходимых данных для подготовки еженедельного обзора, сейчас отключены. Команда НЕРУХОМІ "в ручном режиме" собрала выданные разрешения и сертификаты по жилым комплексам (СС3), приложив максимум усилий для предоставления исчерпывающей информации читателям нашего ресурса. Надеемся, что ненадлежащая работа Реестра не отразилась на полноте и достоверности этого материала.