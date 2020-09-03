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Ипотека в 3% обойдется государству в 2 млрд грн в год – застройщик

03.09.2020 - 16:14

Ипотечные ставки необходимо снизить до 3%, чтобы привлечь массового покупателя на рынок недвижимости в Украине.

Об этом заявил в четверг, 3 сентября, сооснователь строительной компании Интергал-Буд Владимир Зубик, передает Интерфакс-Украина.

"Для государства, мы посчитали, это будет стоить всего 2 млрд грн в год. Оно будет дотировать разницу между ставками. При этом банки будут получать полноценный стопроцентный залог в виде квадратных метров, а сами покупатели квартир и их семьи, будут выкладываться по максимуму, чтобы обслуживать этот кредит. Это перезапустит экономику всей страны", – сказал он

По его словам, действующие сегодня ипотечные программы со ставкой 12-20% не позволяют запустить массовое кредитование жилья. При этом в Украине ежегодно четверть миллиона покупателей и их семьи приобретают жилье на 35-40 млрд грн, а доступная ипотека позволит значительно увеличить их число, что также позволит сократить отток рабочей силы за границу.

Также у государства появится возможность компенсировать дотации за счет новых поступлений в бюджет. Это поможет вывести экономику из "тени", поскольку вырастет число "белых" зарплат, рассказал Зубик.

Как решить вопрос с ипотекой

pixabay.com

"Сегодня у коммерческих банков проблема с перепродажей денег, потому что их цель – заработать на разнице. Но им некому перепродавать, экономика на дне, проектов нет, серьезных залогов нет, никто не кредитует. На жилье сегодня действует реальная ставка 12-20%, за 15 лет это выливается в 2-3 номинала, кто на это пойдет? Поэтому массовое кредитование строительства жилья может решить их проблему", – добавил он.

Как сообщали НЕРУХОМІ, глава правительства Денис Шмыгаль пообещал, что власти сделают все, чтобы ипотечная ставка была ниже 10%. Для этого правительство сейчас работает над новыми программами стимулирования экономики.

Застройщики:

Интергал-Буд

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