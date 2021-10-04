Власти Киева сообщили, когда покажут проект Генплана общественности

Власти Киева планируют вынести проект Генплана столицы на общественные обсуждения до конца этого года.

Об этом заявил заместитель мэра Петр Оленич, сообщили в пресс-службе КГГА.

По словам чиновника, сегодня специалисты дорабатывают документ согласно законодательству и нормам строительства. После того, как проект будет представлен общественности, киевляне смогут внести свои предложения и по каждому будет предоставлен ответ.

Оленич также сообщил, что сейчас идет работа над комплексной схемой транспорта Киева, а к процессу привлекли Всемирный банк.

Описание: Проект Генплана Киева обещают представить до конца года Источник: pixabay.com Alt:

"Сейчас мы начинаем внедрение интеллектуальной транспортной системы в Киеве. Для этого проводим сбор и анализ данных о транспортных потоках в городе. Именно с "умным" планированием мы сможем получить от системы желаемый эффект", - подытожил заммэра.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее стало известно, что столичный градоначальник Виталий Кличко уволил руководителя коммунальной организации "Институт Генплана Киева" Сергея Броневицкого, ответственного за разработку документа, который должен определять вектор развития Киева. Доработкой проекта Генплана занялись заместитель мэра Петр Оленич и главный архитектор Киева Александр Свистунов.

Отметим, что в КГГА уже не раз сообщали, что проект Генплана Киева находится на "финальной стадии" разработки и Кличко называл новые даты, когда документ представят общественности.

В августе Минкульт утвердил историко-архитектурный опорный план Киева – важную составляющую Генплана столицы. По словам министра Александра Ткаченко, этот документ позволит бороться с недобросовестными застройщиками. Впрочем, эксперты отмечают, что ИАОП на самом деле не устанавливает границ и режимов использования территории исторических ареалов и фактически документ абсолютно не имеет никакой юридической силы.