Кличко устал ждать и уволил ответственного за разработку Генплана

Руководителя коммунальной организации "Институт Генплана Киева" Сергея Броневицкого уволили с занимаемой должности из-за затягивания с проектом Генерального плана столицы.

Соответствующее решение принял мэр Виталий Кличко, сообщили в четверг, 30 сентября, в пресс-службе КГГА.

"Ничего личного, мы говорим о результатах работы", - так прокомментировал столичный градоначальник свое решение.

Описание: Кличко уволил Броневицкого Источник: kyivcity.gov.ua Alt:

Кличко подчеркнул, что теперь доработкой проекта Генплана займутся его заместитель Петр Оленич и главный архитектор Киева Александр Свистунов. Они должны обеспечить оперативную и эффективную работу по подготовке проекту Генерального плана. Мэр заявил, что уже в ближайшее время документ необходимо предоставить общественности и провести слушания и после этого его рассмотрят в Киевсовете. Кличко также отметил, что Генплан должен соответствовать "интересам киевлян и городу, а не застройщикам".

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в градостроительном департаменте КГГА заявляли, что проект Генплана уже почти доработан, он сейчас уже на финальной стадии. В ведомстве также рассказали какие разработки в документе проводятся на данном этапе.

В прошлом месяце глава Минкульта Александр Ткаченко сообщил, что его ведомство утвердило историко-архитектурный опорный план Киева – важную составляющую Генплана столицы, что позволит бороться с недобросовестными застройщиками.

Впрочем, эксперты отмечают, что ИАОП на самом деле не устанавливает границ и режимов использования территории исторических ареалов. А по словам Георгия Могильного, фактически документ абсолютно не имеет никакой юридической силы.