Кличко рассказал, когда состоится презентация нового Генплана Киева

Генеральный план Киева уже готов и будет представлен для обсуждений уже в мае этого года.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время интервью в четверг, 15 апреля, на радио НВ.

По словам градоначальника, его собирались представить еще в конце прошлого года, но в силу определенных причин, отчасти связанных с коронавирусом, пришлось отложить общественные обсуждения.

"Без общественных обсуждений, без широкого общего обсуждения и презентации мы не будем ни в коем случае принимать Генеральный план", - пообещал мэр.

Он также добавил, что в мае к обсуждению Генплана привлекут "максимальное количество" общественности и экспертов.

Говоря о городе будущего Кличко заявил, что "второго Манхэттена" здесь не будет, нужно сохранить историческую идентичность города. Тем не менее не исключил, что некоторые районы таки застроят небоскребами.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором требуют признать новый проект Генплана незаконным и запретить горадминистрации продолжать разработки.

Согласно разработанному документу, офисные, деловые и бизнес-центры, а также торгово-развлекательные комплексы, финасовые, банковские учреждения должны "переехать" на левый берег Киева и в отдаленные районы правого. Также в рамках нового Геплана будут построены новые автовокзалы. Размещаться они будут на въездах в город.