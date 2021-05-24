В центре Львова инспекторы ГАСКа не смогли остановить незаконное строительство

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В центральной части Львова по улице Академика Люльки, 2 идут незаконные строительные работы, инспекторы ГАСК уже обратились в правоохранительные органы с требованием остановить их.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета в понедельник, 24 мая.
Как сообщается, незаконное строительство активно развернулось недалеко от ТРЦ Форум еще в апреле.
"Уже 14 апреля городская инспекция ГАСК выехала с проверкой. По этому адресу находятся три объекта нежилой недвижимости. Два из них на праве частной собственности принадлежат ООО "ТОВАР-М", еще одно - ООО "Файко". Фирмы решили надстроить мансардный этаж, полностью заменить кровлю с ее несущими конструкциями. Но без необходимых для этого разрешений и документов", - сообщили в мэрии.
В итоге компаниям был выписан штраф почти на 82 тысячи гривен каждой и предписание остановить любые строительные работы. Но, как оказалось, "ТОВАР-М" и "Файко" отказались останавливать строительство, поэтому инспекторы вызвали на место сотрудников полиции и выписали новые штрафы.
Учитывая злостное невыполнение предписаний, городская инспекция обратится в областную прокуратуру и Нацполицию. Теперь речь идет не только о приостановлении строительных работ, а и о том, чтобы проверить законность приобретения права собственности на нежилые помещения.
Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее мэрия Львова через суд запретила строительство скандального ЖК Persenkivka по улице Тернопольской, 42. Городские власти в суде потребовали также снести объект незаконного строительства. Но суд решил пока остановиться только на запрете строительных работ.
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