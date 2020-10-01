Мэрия Львова через суд запретила строительство скандального ЖК

Хозяйственный суд Львовской области запретил ЗАО "Ирокс" строительные работы на ЖК Persenkivka по улице Тернопольская,42.

Об этом в Facebook написала директор юридического департамента Львовского горсовета Елена Пайонкевич.

По ее словам, городские власти в суде потребовали снести объект незаконного строительства. Но суд решил пока остановиться на запрете строительных работ. Соответствующее решение было вынесено на заседании 29 сентября.

По словам чиновницы, компания Ирокс уже неоднократно осуществляет строительство домов без каких-либо разрешительных документов. В мэрию Львова не раз поступали письма от обманутых инвесторов, которые просили помощи и требовали разобраться с недобросовестным застройщиком.

Сейчас ущерб, нанесенный компанией общине, составляют около 60 млн грн. В частности, застройщик не уплатил более 17 млн ​​грн инвестиционных взносов, а ориентировочная стоимость нанесенного ущерба городу составляет 43,6 млн грн.

Как сообщали НЕРУХОМІ, прокуратура Киева потребовала снести здание отеля, который построили с нарушениями. Правоохранители установили, что застройщик без каких-либо разрешительных документов занял часть земельного участка, находящегося в постоянном пользовании ГП "Агрокомбинат "Пуща-Водица" в Оболонском районе столицы. Там он построил гостиницу площадью 522, 5 кв.м.