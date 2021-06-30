В николаевском сквере без документов решили построить супермаркет

Прокуратура Николаева подала иск в Хозяйственный суд, требуя отменить госрегистрацию права аренды и вернуть городу участок земли возле автовокзала.

Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Согласно сообщению, горсовет выделил частной компании эту землю для обслуживания земельных насаждений без права застройки. Но по истечению срока аренды, фирма участок не вернула, вместе с тем, с нарушением законодательства в Госреестре прав на недвижимое имущество внесли изменения и продлили таким образом срок аренды. Также на участке началось строительство коммерческого объекта.

В прокуратуре сообщили, что начато уголовное расследование по факту незаконных действий со стороны госрегистратора.

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Как уточняет "Інше ТВ", в городском сквере возле николаевского автовокзала началось строительство супермаркета "АТБ". Эту информацию подтвердил директор Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев. 1 апреля выяснилось, что горсовет Николаева не принимал решения о выделении компании "Алекта-Плюс" в аренду земельного участка. Кроме того, не были предоставлены градусловия для строительства объекта. Позже выяснилось, что в этом месте вообще нельзя строить, поскольку участок принадлежит Николаевскому областному центру по гидрометеорологии. У него есть государственный акт на право постоянного пользования земельным участком.

Как сообщали НЕРУХОМІ, николаевский предприниматель, которого суд обязал снести незаконную постройку, решил вместо этого ее продать.