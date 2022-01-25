В Киевсовете опять не смогли принять решения по экопарку на Совских прудах

Земельная комиссия Киевсовета во вторник, 25 января так и не приняла решение по созданию экопарка на территории Совских прудов.

Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

"На встрече, к сожалению, не было конструктивных решений, депутаты отложили его рассмотрение на начало февраля. Но у нас и у всех поклонников экопарка очень большое желание сохранить эту зеленую зону и обустроить ее", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что создание здесь экопарка весьма важно не только для Голосеевского района, но и для всей столицы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлое заседание 22 декабря земельная комиссия также не поддержала создание экопарка на этих территориях. Во время голосования лишь 10 депутатов отдали голоса при необходимых 13. Тогда не проголосовали представители "Европейской солидарности", "Слуг народа", "Едности", части "Батькивщины" и части "ОПЗЖ".

Как известно Совские пруды собирались застроить жилыми комплексами согласно детальному плану территорий, который обнародовал Департамент архитектуры и градостроительства в 2018 году. Так, в планах было возвести около двух десятков многоэтажек, а с 11 прудов нижнего каскада остались бы только два крупных водохранилища и два маленьких.

Против данного строительства активно выступают местные жители. По словам киевлян, застройка не только навредит экологии, но и негативно скажется на инфраструктуре микрорайона, приведет к транспортному коллапсу. В итоге их позицию 24 марта прошлого года поддержал Кассационный суд.

Напомним, что договор аренды был заключен с компанией "Господарник", которую связывают с депутатом и собственником сети "Фуршет" Игорем Баленко. Компания получила участок площадью 19 га в аренду на 13 лет при мэре Леониде Черновецком.