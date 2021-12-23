В Киевсовете не захотели создавать экопарк на Совских прудах

Земельная комиссия Киевсовета на заседании в среду, 22 декабря, не поддержала создание экопарка на Совских прудах в Соломенском районе столицы.

Об этом говорится в сообщении в группе "Экопарк Совские пруды".

Как отмечается, во время голосования лишь 10 депутатов отдали голоса при необходимых 13. Не проголосовали представители "Европейской солидарности", "Слуг народа", "Едности", части "Батькивщины" и части "ОПЗЖ". Создание парка поддержали полностью "Голос" и "УДАР".

В свою очередь журналист Андрей Яницкий уточнил, что вместо экопарка в Киевсовете создали просто рабочую группу по изучению данного вопроса.

"Большое спасибо всем, кто сегодня защищал Совские пруды! К сожалению, депутаты земельной комиссии не смогли поддержать создание парка, а просто создали рабочую группу. Это обычное затягивание процесса", - отметил он.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 24 марта киевлян поддержал Кассационный суд. Люди выступают против застройки Совских прудов. Так, детальный план застройки территории был обнародован Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА в 2018 году. Согласно документу, на этой территории предусматривается строительство двух десятков многоэтажек, а с 11 прудов нижнего каскада остается только два крупных водохранилища и два маленьких.

Местные жители отмечают, что застройка не только навредит экологии, но и негативно скажется на инфраструктуре микрорайона, приведет к транспортному коллапсу.

Участок на Совских прудах, площадью 19 гектаров получила в аренду еще при мэре Леониде Черновецком компания "Господарник", которую связывают с депутатом и бизнесменом Игорем Баленко.