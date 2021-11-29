В Киеве посреди двора впритык к садику хотят построить церковь

Власти Киева собираются разрешить строительство греко-католического храма посреди одного из дворов в Оболонском районе.

О строительстве церкви сообщили в паблике "Жизнь Оболонского района", опубликовав соответствующие документы.

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В частности, как сообщается в решении Киевсовета, речь идет о строительстве на участке площадью 0,2 га по улице Северной, впритык к детскому саду №664, местной поликлинике и жилым домам. Участок в постоянное пользование собираются передать религиозной общине Пресвятой Троицы в Оболонском районе города Киева Украинской греко-католической церкви.

Согласно данным портала YouControl, в этой организации 27 основателей, руководителем значится Андрей Бонис.

Против данного строительства на зеленой зоне выступили большинство местных жителей, которые высадили здесь десятки деревьев.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в начале сентября ГАСИ выдала разрешение на строительство многофункционального храмового комплекса в Дарницком районе, вызвав волну возмущений в соцсетях. В составе предусмотрено 176 апартаментов общей площадью около 10 тыс. кв.м. Площадь всего храмового комплекса составляет 65 тыс. кв.м. Строится на земельном участке площадью 1 га.