Да будет храм с апартаментами. Что ГАСИ разрешила строить на прошлой неделе

На прошлой неделе Госархстройинспекция разрешила столичному застройщику строить в Дарницком районе Киева многофункциональный храмовый комплекс. Удобное расположение возле метро Славутич, вероятно, будет привлекать множество паломников, поэтому застройщик позаботился об их ночлеге и предусмотрел в комплексе 176 апартаментов. Однако не храмом единым.

Каким строительным компаниям ГАСИ с 30 августа по 5 сентября выдала разрешения на строительство ЖК (СС3), а кому отказала в выдаче, какие комплексы приняла в эксплуатацию, а какие решила пока не принимать – читайте в обзоре НЕРУХОМІ.

Разрешение выдано

1. Новое строительство. МФК на Заречная, 45 в Дарницком районе Киева от Status Group.

Разрешение предоставлено на строительство многофункционального храмового комплекса.

В составе предусмотрено 176 апартаментов общей площадью около 10 тыс. кв.м. Площадь всего храмового комплекса составляет 65 тыс. кв.м. Строится на земельном участке площадью 1 га с целевым назначением "для общественных и религиозных организациях", вид использования "для эксплуатации и обслуживания храма Святого Евангелиста Иоанна Богослова".

Храм Святого Евангелиста Иоанна Богослова станет первым храмовым комплексом с апартаментами. Код объекта: "здания торговые другие".

2. Продолжение строительства. ЖК Orange Park от ODG DEVELOPMENT по ул. Одесская в с. Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области (II очередь).

3. Продолжение строительства. ЖК BASA city от Caspian Service UKR по ул. Новообуховское шоссе в с. Ходосовка Киево-Святошинского района Киевской области.

4. Продолжение строительства. ЖК Ключ от Авантаж на просп. Науки, 40-А в Киеве.

5. Новое строительство. ЖК по ул. Буковинского вече, 4 в Черновцах.

Разрешение предоставлено на строительство многоквартирных жилых домов с клубными помещениями (помещение для публичных выступлений, внешкольного обучения и кружков) и паркингом.

Предусмотрено строительство 8-этажных жилых домов на 383 квартиры.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК Healthy City от City One Development по ул. Джона Маккейна, 5 в Печерском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлены градостроительные условия и ограничения, чертежи плана трасс внешних инженерных сетей и коммуникаций; не предоставлены технические условия по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению; не предоставлены документы о согласовании проектной документации органом охраны культурного наследия после вывода на заседание научно-консультативного совета; не предоставлено разрешение органа охраны культурного наследия на проведение работ; не предоставлено согласование высотности объекта строительства и башенного крана с Госавиаслужбой и Минобороны и аэропортом и др.

2. ЖК по ул. Лебедева Академика, 36 в Голосеевском районе Киева (ЖК Кришталеві джерела от KSM-GROUP).

Основания для отказа: предоставленная фотокопия договора подряда (генерального подряда) на выполнение строительных работ плохого качества (не разборчивый текст документа); в названии объекта указанного в заявлении, не отражено его местоположение.

3. ЖК Egoist Residence по ул. Мечникова, 7-Б в Печерском районе Киева, заказчик – ООО "Стройинформ".

Рассмотрено два заявления по объекту.

Основания для отказа: добавленную к заявлению документацию отсканировано неправильно, что делает невозможным установление ее оригинальности, целостности и общего соответствия требованиям строительных норм, стандартов и правил.

4. ЖК ул. Цимбалов Яр, 31 в Голосеевском районе Киева от Горжилстрой.

Основания для отказа: добавленную к заявлению документацию отсканировано неправильно, что делает невозможным установление ее оригинальности, целостности и общего соответствия требованиям строительных норм, стандартов и правил.

5. ЖК Академ-Квартал от Интергал-Буд на пер. Приборный, 10 в Святошинском районе Киева.

Рассмотрено сразу три заявления.

Основания для 1-го отказа: сведения о наименовании объекта строительства в заявлении не согласуются с данными экспертного отчета (неверно указано улицу, в заявлении неверно указан перечень объектов, входящих в состав комплекса; объект строительства не обеспечен достаточным количеством мест для парковки автомобилей.

Основания для 2-го отказа: функциональное и целевое назначение земельного участка не соответствует намерениям застройки; информация о целевом назначении земельного участка в Государственном реестре прав на недвижимое имущество не согласуется с информацией на публичной кадастровой карте Украины; название объекта строительства в поданном заявлении о выдаче разрешения не согласуется с названием в экспертном отчете (не отражает очередность строительства); не предоставлены (извлечения) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении зданий и инженерных сооружений, реконструируемых, подвергаются капитальному ремонту или реставрации; не предоставлен оригинал нотариально заверенного согласия собственника (собственников) здания (зданий), инженерного сооружения на проведение строительных работ и др.

Основания для 3-го отказа: не предоставлен генеральный план (отсутствует экспликация зданий и сооружений I, III, IV очередей строительства и зданий, расположенных на прилегающих земельных участках); в заявлении о выдаче разрешения не указана очередь строительства, на которую подано проектную документацию; в заявлении о выдаче разрешения на выполнение строительных работ класс последствий объекта 2 очереди не соответствует предоставленному расчету класса последствий (в заявлении – СС3, в предоставленном расчете – СС2); наименования, проектные решения и технико-экономические показатели объекта, в отношении которого получен экспертный отчет по рассмотрению проектной документации на строительство, не согласуется теми, что указаны в экспертном отчете по рассмотрению проектной документации на строительство по эскизному проекту.

6. ЖК Шевченковский квартал от Рон-Стоун по ул. Украинская, 6 в Шевченковском районе Киева.

Основания для отказа: добавленную к заявлению документацию отсканировано неправильно, что делает невозможным установление ее оригинальности, целостности и общего соответствия требованиям строительных норм, стандартов и правил.

7. МФК по ул. Митрополита Липкивского, 14-А в Соломенском районе Киева от Киевгорстрой.

Основания для отказа: не предоставлены документы о согласовании проектной документации центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия; заказчиком не предоставлено согласований проектной документации с эксплуатантами аэродромов, с "Украэрорух" и Государственной авиационной службой; лифты предусмотрены без машинных отделений, что не согласуется с чертежами, где указано машинное помещение; площадка отдыха населения размещена за пределами землепользования земельного участка; объект строительства не обеспечен необходимым количеством мест для парковки автомобилей (в проектной документации не указана категорийность апартаментов, необходимая для расчета количества машино-мест: не предоставлены копии технических условий на отвод сточных вод системами поверхностного водоотвода; проектом предусмотрены работы по устройству лифтов, однако в приложении к лицензии генерального подрядчика ООО "М.В.Инвест", отсутствуют виды работ: 3.06.00 строительство вертикального транспорта (лифтов, эскалаторов, подъемников, канатных дорог и т.п.).

8. ЖК по ул. Ярославов Вал, 21 в Шевченковском районе Киева от Жилстройинвест.

Основания для отказа: не предоставлены документы о согласовании проектной документации центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны культурного наследия; не предоставлено фотокопию договора подряда на осуществление технического надзора; проектирование осуществлено за пределами землепользования земельного участка (реконструкция подпорной стены, размещение придомовых площадок); статус регистрации указанных заказчиком градостроительных условий и ограничений – ожидает подтверждения; проектом предусмотрены работы по устройству лифтов, однако в приложении к лицензии генерального подрядчика ООО "Житлобудинвест" отсутствует вид работ: 3.06.00 строительство вертикального транспорта (лифтов, эскалаторов, подъемников, канатных дорог и т.п.) и др.

9. ЖК На Прорезной 2 от Comfort Life по ул. Центральная (улица Чапаева), 1 в поселке Гостомель Киевской области.

Основания для отказа: квалификационный сертификат инженера технического надзора (АТ002770) недействителен; проектная документация разработана и оформлена без соблюдения строительных норм и государственных стандартов.

10. ЖК по ул. Белгородская, 15а в Боярке Киевской области от ZZBK1 Group.

Рассмотрено два заявления на получение разрешения, по каждому из которых – отказ.

Основания для отказа: не предоставлена проектная документация (в том числе: планы этажей, фасадов и разрезы); не представлена информация о квалификационных сертификатах; не предоставлен договор подряда; проектная документация разработана и оформлена без соблюдения строительных норм и государственных стандартов.

11. ЖК Park Residence от Ukrainian Development Company в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.

Основания для отказа: добавленную к заявлению документацию отсканировано неправильно, что делает невозможным установление ее оригинальности, целостности и общего соответствия требованиям строительных норм, стандартов и правил.

12. ЖК Echo Park от BD Holding по улице Большая Кольцевая, 9, корпуса 1-3 в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.

Основания для отказа: добавленную к заявлению документацию отсканировано неправильно, что делает невозможным установление ее оригинальности, целостности и общего соответствия требованиям строительных норм, стандартов и правил.

13. ЖК Альтаир-3 от Будова по ул. Жаботинского, 54-А в Одессе.

Рассмотрены два заявления на 3 очередь строительства.

Основание для отказа: добавленную к заявлению документацию ненадлежащим образом, что делает невозможным установление ее оригинальности, целостности и общей соответствия требованиям строительных норм, стандартов и правил.

14. ЖК Славия от Ратибор по ул. Симферопольская, 3 в Днепре (3 очередь).

Основания для отказа: добавленную к заявлению документацию отсканировано неправильно, что делает невозможным установление ее оригинальности, целостности и общего соответствия требованиям строительных норм, стандартов и правил.

15. ЖК Compass от БК Водограй по ул. Буковинская, 62 в Черновцах.

Основания для отказа: добавленную к заявлению документацию отсканировано неправильно, что делает невозможным установление ее оригинальности, целостности и общего соответствия требованиям строительных норм, стандартов и правил.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Академ-Квартал от Интергал-Буд по пер. Приборный, 10 в Святошинском районе Киева (I очередь, 2 п.к., жилой дом №2).

Задержка во введении жилого дома от первоначально заявленой даты составляет 1 год и 3 квартала.

2. ЖК Варшавский Микрорайон от Stolitsa Group по ул. Маршала Гречко и ул. Правды в Подольском районе Киева (I микрорайон, 9 очередь: 1 и 2 п.к).

Получено два сертификата готовности: на заведение дошкольного образования на 80 мест и центр развития ребенка на 190 мест.

3. ЖК Парковые Озера от Интерuал-Буд по ул. Воскресенская, 7 в Днепровском районе Киева (4 очередь, 4 п.к).

В эксплуатацию введен блок социально-общественного назначения.

4. ЖК Нивки Парк от Интергал-Буд на просп. Победы, 67 в Святошинском районе Киева (4, 7, 8 очередь).

Получено три сертификата готовности: на детский сад, жилые дома №7 и №8.

Задержка во введении – 3 квартала.

5. ЖК Гранд Бурже от Linevich Group в пределах улицы Вишневой, Леси Украински и бульвара Леонида Бирюкова в Буче Киевской области (I очередь, 1 и 2 п.к).

В эксплуатацию введены жилые секции №4 и №5 дома №4.

Задержка во введении – 3 квартала.

6. ЖК Олимпийский от Стикон на просп. Шевченко, 31 в Одессе.

ЖК введен в эксплуатацию с задержкой в 1 год и 3 квартала.

7. ЖК Акрополь от Гефест на пер. Тополиный, 17-А в Приморском районе Одессы (I очередь).

В эксплуатацию введен дом № 1.

Задержка во введении – 1 год и 3 квартала.

8. ЖК Баку по ул. Старокозацкая, 75 в Днепре.

В эксплуатацию принят жилой дом №2. Строительство комплекса закончено.

Задержка во введении – 1 год и 3 квартала.

Отказ в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Кришталеві джерела от KSM-GROUP по ул. Академика Заболотного, 148 в Голосеевском районе Киева.

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация, предусмотренная нормативными документами на выполнение конкретного вида строительных работ; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

2. ЖК Vlasna от AVM Development Group по ул. Черновола в с.Ходосовка Киево-Святошинского района Киевской области.

Основания для отказа: не предоставлены документы, необходимые для принятия решения.

Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.